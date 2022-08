Photos: la mode du tapis rouge aux MTV VMA 2022

Lizzo, Taylor Swift et Lil Nas X étaient parmi les stars à impressionner sur un tapis rouge dominé par des teintes sombres, des ventres exposés et des vêtements pour hommes fluides.

Les MTV Video Music Awards 2022 ont débuté dimanche soir, avec des stars telles que Lizzo et Blackpink marchant sur le tapis rouge pour le grand soir.

Par rapport aux cérémonies de remise des prix d’Hollywood, les VMA voient souvent les participants se déchaîner et montrer leur personnalité, choisissant généralement des tenues amusantes, sensuelles ou expérimentales plutôt que des costumes formels et des robes de bal. L’histoire de la mode a également été écrite ici, comme la combinaison violette à une manche et le cache-téton en coquillage de Lil’ Kim en 1999 ou la tristement célèbre robe en viande de Lady Gaga en 2010.

L’événement de cette année, qui s’est tenu au Prudential Center de Newark, dans le New Jersey, a vu des performances de Bad Bunny et Nicki Minaj, avec Jack Harlow et LL Cool J. Les observateurs de mode célèbres avaient également beaucoup à célébrer alors que les chouchous du style, dont Taylor Swift, Lil Nas X et Becky G, sont arrivés dans des ensembles à couper le souffle.

De nombreuses stars se sont habillées dans des teintes sombres pour correspondre au “tapis noir” de cette année – bien qu’elles aient donné vie à des tenues avec des accessoires inspirés du fétichisme, tels que le tour de cou en cuir épais de la chanteuse Dove Cameron, ou des éclairs de couleur, comme les embellissements arc-en-ciel de Sabrina Carpenter.

Les stars ont également osé se mettre à nu, avec des célébrités comme Ashley Graham, Tate McRae et Jennie de Blackpink qui ont toutes montré leur ventre. Anitta et Victoria de Angelis de Maneskin, quant à elles, ont rendu un hommage apparent à la célèbre tenue VMA de 1999 de Lil’ Kim avec des couvre-tétons à la mode.

Certains des hommes de la soirée ont également découvert leur torse. Et la mode fluide a apporté une certaine douceur aux ensembles de vêtements pour hommes, avec Ethan Torchio de Maneskin enfilant un corset transparent, Conan Grey passant dans une tenue à traine en dentelle Harris Reed et Bob the Drag Queen virevoltant dans une jupe blanche, qu’il a assortie avec un blazer et un gilet à carreaux.

Taylor Swift assiste aux MTV VMA 2022 à Oscar de la Renta Le crédit: Jeff Kravitz/Getty Images

Becky G portait un ensemble moulant coloré de Zuhair Murad, décoré d’illustrations de cartes de tarot inspirées des vitraux et de nombreuses découpes latérales. Le crédit: Catherine Powell/Getty Images

Le mannequin Ashley Graham était l’image de la confiance dans une robe Houghton NYC qui cintré à des points sur son torse pour révéler des aperçus du ventre. Le crédit: Evan Agostini/Invision/AP

Le chanteur Conan Gray était une vision en blanc, vêtu d’un ensemble fantaisiste Harris Reed avec une traîne et un blazer bordés de dentelle. Le crédit: Jeff Kravitz/Getty Images

Sofia Carson était l’image de l’élégance dans une robe colonne à capuche noire avec des manches bouffantes à épaules dénudées. Le crédit: Evan Agostini/Invision/AP

Jack Harlow, nominé et hôte, a sauté le costume noir standard et a choisi un ensemble en cuir chocolat, complété par une chemise à col haut inhabituelle dans une teinte similaire. Le crédit: Dia Dipasupil/Getty Images

Vêtue d’une robe Zigman argentée personnalisée, Chloe Bailey a ébloui en marchant – avec son bustier complexe et sa fente de jambe apportant le drame. Le crédit: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Tate McRae a apporté des vibrations des années 90 dans un deux pièces bleu sarcelle, qu’elle a accessoirisé avec des bijoux de David Yurman. Le crédit: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Bob the Drag Queen portait un blazer à carreaux gris, un gilet assorti et une jupe volumineuse blanche. Le crédit: Evan Agostini/Invision/AP

Ethan Torchio de Maneskin, Victoria De Angelis, Damiano David et Thomas Raggi ont apporté leur style fluide sur le tapis noir, avec des couvre-tétons en forme de cœur, des capes scintillantes et des corsets transparents de Gucci. Le crédit: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Sabrina Carpenter a choisi une robe Moschino noire étincelante ornée de fleurs arc-en-ciel et de découpes aux hanches. Le crédit: Evan Agostini/Invision/AP

La chanteuse Dove Cameron était une étude en contraste avec sa robe bustier Paco Rabanne, qui combinait des éléments floraux et fétichistes en cuir – et un tour de cou noir pour couronner le tout. Le crédit: Andrés Kudacki/AFP/Getty Images

Tous les regards étaient tournés vers le chanteur Samy Hawk dans sa veste en cuir inspirée des graffitis et son chapeau vert vif. Le crédit: Catherine Powell/Getty Images

Les membres de Blackpink Lisa, Jisoo, Jennie et Rosé sont arrivées dans des tenues entièrement noires complémentaires Le crédit: Dia Dipasupil/Getty Images

Les verts vifs sont populaires sur le tapis des VMA, avec le rappeur Latto portant une mini-robe à lacets dans une teinte fluo. Le crédit: Dimitrios Kambouris/Getty Images

L’hôte LL Cool J a opté pour un look éprouvé, optant pour un ensemble entièrement noir, un bonnet, des lunettes de soleil et des plumeaux ‘Cool J’ personnalisés. Le crédit: Andrés Kudacki/AFP/Getty Images

Dans un hommage apparent à la célèbre tenue des VMA de 1999 de Lil Kim, Anitta a osé se mettre à nu avec un corset rouge asymétrique et un couvre-téton artistique de Schiaparelli Haute Couture Automne-Hiver 2022. Le crédit: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Toujours à la hauteur de la mode masculine, l’approche ivoire de J Balvin en matière de costume par Louis Vuitton comportait un pantalon large et un blazer à double boutonnage, ainsi que des bijoux Tiffany & Co.. Le crédit: Evan Agostini/Invision/AP

Une robe matelassée sculpturale portée par Chloe Fineman était l’un des looks les plus expérimentaux de la soirée, avec une bordure corail et portée avec un micro-sac métallique. Conçue par threeASFOUR pour Instacart, elle a terminé le look avec des talons argentés. Le crédit: Dimitrios Kambouris/Getty Images

L’acteur Colton Haynes était impossible à manquer dans un costume évasé vert acide de Dior, avec un blazer enveloppé, une broche en diamant et des chaussures à plateforme. Le crédit: Evan Agostini/Invision/AP

Lil Nas X était un candidat sérieux pour le mieux habillé, portant un ensemble sculptural Harris Reed avec un cadre de jupe à plumes à plusieurs niveaux et une coiffe. Le crédit: Jeff Kravitz/Getty Images

Image du haut : Lizzo (Dia Dipasupil/Getty Images)