Photos: la mode du tapis rouge aux Critics ‘Choice Awards 2023

Les Critics ‘Choice Awards sont revenus à leur créneau horaire habituel de janvier après que la cérémonie de 2022 a été retardée de plus de deux mois au milieu d’une vague de cas de Covid-19. Et tous les yeux étaient rivés sur le tapis rouge lorsque les stars sont arrivées au Fairmont Century Plaza Hotel de Los Angeles dimanche soir.

Lors d’une soirée de mode discrète, de nombreux participants ont opté pour des robes noires – mais il y avait beaucoup de silhouettes accrocheuses parmi elles, des volants asymétriques de la robe moulante Robert Wun de Quinta Brunson au design saisissant de Christian Siriano d’Angela Bassett.

Lily James, nominée pour son rôle dans “Pam & Tommy”, a séduit dans une robe noire transparente Oscar de la Renta avec un grand nœud en soie à la taille. Et il y avait aussi des touches de couleur, avec la star de “Everything Everywhere All at Once” Michelle Yeoh portant une robe bustier rose et noire Carolina Herrera avec des manches dramatiques et Julia Garner arrivant dans une robe Ferragamo rouge transparente sur un soutien-gorge bandeau de Skims.

Ailleurs, les métaux et les paillettes se sont avérés populaires. L’acteur de “The White Lotus” Aubrey Plaza a impressionné dans une robe Louis Vuitton scintillante aux accents dégradés colorés, tandis que la star de “The Woman King” Thuso Mbedu portait une robe ornée d’or, d’argent et de bronze, également de la marque française. Les nominées Amanda Seyfried et Sheryl Lee Ralph, de “Abbott Elementary”, ont toutes deux opté pour des robes dorées de Dior et Jovana Louis, respectivement.

Dans une tendance observée sur les tapis rouges récents, Elle Fanning et Janelle Monáe étaient parmi plusieurs stars à porter des robes découpées.

Les hommes de la soirée ont adopté une variété de nuances, du costume Zegna couleur camel d’Andrew Garfield à la tenue sarcelle foncée d’Henry Golding. Ke Huy Quan, Billy Eichner et Harry Shum Jr. étaient parmi les nombreux participants à arriver dans des tons marron, lors d’une nuit où de nombreux invités masculins ont évité le code vestimentaire conventionnel de la cravate noire.

Découvrez ci-dessous quelques-uns des meilleurs looks du tapis rouge.

La star de “White Lotus” Aubrey Plaza dans une robe Louis Vuitton à sequins avec des accents dégradés et des bijoux Pomellato. Crédit: Monica Schipper/WireImage/Getty Images

Ke Huy Quan, qui a été nommé meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle dans “Everything Everywhere All at Once”. Crédit: Jordan Strauss/Invision/AP

Nominée pour son rôle dans “The Whale”, Sadie Sink est arrivée dans une robe Chanel en soie noire avec un haut bandeau brodé. Crédit: Frazer Harrison/Getty Images

La robe Dior Haute Couture d’Amanda Seyfried a été taillée dans une seule pièce de mousseline lamée dorée. Crédit: Michael Tran/AFP/Getty Images

Nominé pour son rôle dans “Reservation Dogs”, D’Pharaoh Woon-A-Tai est arrivé dans un costume noir décolleté avec un pantalon large. Crédit: Frazer Harrison/Getty Images

Michelle Yeoh a fait tourner les têtes dans une robe Carolina Herrera et des bijoux De Beers, tandis que la co-vedette de “Everything Everywhere All at Once” Stephanie Hsu portait du Valentino. Crédit: Frazer Harrison/Getty Images

Angela Bassett portait une robe noire accrocheuse de Christian Siriano. Crédit: Michael Tran/AFP/Getty Images

La costumière Catherine Martin, l’acteur Austin Butler et le réalisateur Baz Luhrmann ont tous remporté des nominations individuelles pour leur travail sur le biopic d’Elvis Presley, “Elvis”. Crédit: Kevin Winter/Getty Images Nord

Julia Garner dans une robe rouge transparente de Ferragamo. Crédit: Monica Schipper/WireImage/Getty Images

Jessica Betts avec sa femme Niecy Nash-Betts, qui a été nominée pour sa performance dans “Dahmer”. Crédit: Michael Tran/AFP/Getty Images

Andrew Garfield a associé son costume Zegna couleur camel à une montre Omega. Crédit: Frazer Harrison/Getty Images

Janelle Monáe dans une robe transparente Vera Wang. Crédit: Frazer Harrison/Getty Images

Zoe Kazan, dans une robe Rodarte, pose avec son partenaire Paul Dano, qui portait un costume Dolce & Gabbana. Crédit: Matt Winkelmeyer/Getty Images

Natasha Lyonne, qui est apparue dans “Glass Onion: A Knives Out Mystery”, est arrivée vêtue de Gucci. Crédit: Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images

Sheryl Lee Ralph avait l’air dorée dans une robe Jovana Louis et des bijoux de Misho. Crédit: Monica Schipper/WireImage/Getty Images

Billy Eichner était l’un des nombreux hommes à porter un costume de couleur marron sur le tapis rouge. Crédit: Frazer Harrison/Getty Images

Harry Shum Jr., qui fait partie du casting de “Everything Everywhere All at Once” nominé pour le meilleur ensemble d’acteurs, est arrivé dans un costume de velours sombre. Crédit: Kevin Winter/Getty Images

Elle Fanning dans une robe à découpes de la collection printemps-été 2023 d’Alexander McQueen. Crédit: Michael Tran/AFP/Getty Images

Quinta Brunson dans une robe moulante à volants de la marque de mode londonienne Robert Wun. Crédit: Frazer Harrison/Getty Images

Anya Taylor-Joy dans une robe nude de Dior Haute Couture. Crédit: Kevin Winter/Getty Images

Cate Blanchett a opté pour une robe Max Mara et des bijoux Louis Vuitton. Crédit: Michael Tran/AFP/Getty Images

La star d'”Abbott Elementary”, Tyler James Williams, est arrivée dans un costume de l’AP Milan et des bijoux Cartier. Crédit: Michael Tran/AFP/Getty Images

Nominée pour son rôle dans “The Fabelmans”, Michelle Williams a séduit dans une robe dorée à une épaule de Louis Vuitton. Crédit: Monica Schipper/WireImage/Getty Images

L’acteur de “Severance” Britt Lower a opté pour un tailleur-pantalon et une cape. Crédit: Jordan Strauss/Invision/AP

Henry Golding avait l’air suave dans un costume de velours sombre. Crédit: Christopher Polk/Variété/Getty Images

Compositeur de la partition “Black Panther : Wakanda Forever”, Ludwig Göransson. Crédit: Monica Schipper/WireImage/Getty Images

La star de “The Woman King” Thuso Mbedu dans une robe Louis Vuitton ornée de sequins dorés, argentés et bronze. Crédit: Kevin Winter/Getty Images

Anna Sawai dans une robe sans manches de la collection printemps-été 2023 d’Acne Studios. Crédit: Frazer Harrison/Getty Images

La sensation TikTok Reece Feldman portait une chemise “X-ray” de la marque unisexe Figi Studios. Crédit: Kevin Winter/Getty Images

Kelsey Asbille dans une robe plissée avec un tour de cou par Saint Laurent. Crédit: Jordan Strauss/Invision/AP

Photo du haut : Lily James dans une robe noire transparente Oscar de la Renta avec un grand nœud en soie (Jordan Strauss/Invision/AP)