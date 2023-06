PHOTOS : La meilleure bataille de la Colombie-Britannique au tournoi de hockey de Vernon

Le cinquième but du match d’Isaac Gossen de Sicamous contre l’équipe blanche a aidé à sceller la victoire dimanche lors du premier tournoi sur invitation UMH 68, organisé à Kal Tire Place North le dimanche 18 juin. (Bowen Assman Photo) Malgré une vague de pression de l’équipe blanche, le gardien de Kelowna Reed Russel a gardé la rondelle hors de l’enclave, en route vers une victoire convaincante de 7-3 pour l’équipe noire lors de la dernière journée du tournoi de Kal Tire Place North. (Photo Bowen Assman) Jack Saxton (Coldstream) de l’équipe White se fait trébucher par Carter Hutton (Vernon) de l’équipe Black dans la deuxième période d’une éventuelle victoire 7-3 pour l’équipe Black, lors du premier tournoi sur invitation UMH 68, organisé à Kal Tire Place North dimanche, 18 juin. (Bowen Assman Photo) Riley Kennedy (noir) de West Kelowna se précipite sur les planches, après avoir été poursuivi par Jack Saxton de Coldstream lors du premier tournoi sur invitation UMH 68, organisé à Kal Tire Place North le dimanche 18 juin. (Bowen Assman Photo) Colton Deschamps de West Kelowna aligne un tireur d’élite pendant l’action lors du premier tournoi sur invitation UMH 68, organisé à Kal Tire Place North le dimanche 18 juin. (Bowen Assman Photo) Colton Deschamps de West Kelowna célèbre après avoir marqué un but lors du premier tournoi sur invitation UMH 68, organisé à Kal Tire Place North le dimanche 18 juin. (Bowen Assman Photo) Reed Russel de Kelowna regarde pendant le jeu lors du premier tournoi sur invitation UMH 68, organisé à Kal Tire Place North le dimanche 18 juin. (Bowen Assman Photo) Les défenseurs Brenden Roberts (Williams Lake), Will Fuhrmann (Kelowna), Cohen Williams (Cawston) et Carter Rebman (Kelowna) regardent depuis le banc pendant le premier tournoi sur invitation UMH 68, organisé à Kal Tire Place North le dimanche 18 juin (Photo Bowen Assman) Carter Hutton (noir) de Vernon se bat pour la rondelle avec Ryan Sadovia de Kelowna lors du premier tournoi sur invitation UMH 68, organisé à Kal Tire Place North le dimanche 18 juin. L’équipe noire battrait l’équipe blanche par un score de 7-3 dans le dernier match. (Photo Bowen Assman) Mattias Holte (noir) de Kamloops affronte Cohen Handby (blanc) de Nanaimo lors d’un match de hockey le dimanche 18 juin. (Bowen Assman Photo) Carter Rebman (Kelowna) joue la rondelle lors d’une action contre l’équipe noire lors du tournoi sur invitation UMH 68, organisé à Kal Tire Place North le dimanche 18 juin. (Bowen Assman Photo)

Les meilleurs joueurs de hockey nés en 2009 de la province ont montré leur talent au cours de la fin de semaine, lors de la toute première vitrine de hockey sur invitation Up My Hockey (UMH) 68.

Organisé par l’ancien joueur de la LNH Jason Podollan, le tournoi était un moyen d’obtenir plus de compétitions entre les meilleurs pour les meilleurs joueurs U15 de toute la province.

« Ce concept m’est venu alors que je repartais déçu de mon expérience au tournoi provincial à Penticton en mai », a déclaré Podollan, qui dirige le programme UMH en tant qu’entraîneur de développement de l’état d’esprit. « J’ai senti que l’événement aurait pu être bien meilleur. »

L’idée de l’UMH 68 a été conçue, éclos et exécutée en seulement 30 jours, avec 48 joueurs de partout dans la province convergeant vers Vernon pour trois jours de hockey compétitif.

« Étant moi-même un ex-professionnel, j’essayais d’offrir une expérience professionnelle à ces joueurs. Les enfants avaient de la nourriture, des boissons à disposition, ainsi que leur propre stand et des plaques signalétiques », a expliqué Podollan. « Il y avait beaucoup d’yeux écarquillés qui traversaient le vestiaire. »

Trois équipes (noir, rouge et blanc) de 16 joueurs chacune ont disputé quatre matchs pendant trois jours.

Dans les gradins tout au long du week-end se trouvaient les évaluateurs des dépisteurs de la WHL et de la LNH, alors que Jerred Smithson et Mark Ferner, anciens joueurs de la LNH, étaient derrière le banc pour entraîner les équipes. Il y avait aussi un banquet de joueurs, où les enfants ont pu entendre des histoires d’un grand nombre d’anciens professionnels.

L’événement a été diffusé sur Facebook, avec des commentaires sur le jeu actuel des West Kelowna Warriors par le joueur Trevor Miller.

Le meilleur marqueur du tournoi a été Dominik Silbernagel de Vernon, avec six buts et cinq passes décisives en seulement quatre matchs. Son équipe (noire) a fini par remporter tout le tournoi, avec une fiche de 3-1.

« Chaque équipe s’est affrontée deux fois », a déclaré Podollan. « Il s’agissait davantage de compétition entre les joueurs et de vivre et d’être éduqués sur leur parcours de hockey. »

Podollan a été époustouflé par le succès du week-end, son téléphone « explosant » de messages.

« Je suis super excité de continuer à grandir l’année prochaine », a-t-il déclaré. « Ça va être amusant de le commercialiser pendant 12 mois complets, plutôt que les 30 jours que j’avais pour le premier événement. »

L’espoir de créer plus d’invitations pour les joueurs de niveau peewee (11-12 ans) est aussi dans son esprit.

« La séparation (des compétences) est encore plus grande à ce niveau, donc j’aimerais la développer. »

