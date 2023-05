PHOTOS : La journée annuelle de la famille FireSmart déclenche la préparation aux incendies à West Kelowna

Avant l’été et la saison des incendies, le service d’incendie de West Kelowna a organisé sa journée familiale Firesmart annuelle le samedi 27 mai.

Le but de la journée était de permettre aux familles de profiter de toutes les activités impliquées tout en découvrant le programme FireSmart, tous les types de sécurité incendie et la préparation aux urgences à domicile. Le service d’incendie a présenté des démonstrations de certaines des pratiques qu’ils utilisent dans leur travail et de nombreuses entreprises étaient sur place avec des kiosques sur la sécurité à domicile et en cas d’incendie. L’une des démonstrations consistait à allumer des broussailles en feu pour montrer à quelle vitesse un incendie peut se propager.

Les enfants présents ont également eu la chance de déployer une lance à incendie et de jeter un coup d’œil à l’intérieur d’un camion de pompiers. En plus de rencontrer les pompiers locaux, les enfants ont également eu la chance de rencontrer Sparky the Fire Dog et Ember the FireSmart Fox.

Toutes les festivités ont eu lieu à la caserne de pompiers n° 31 sur la route Old Okanagan.

