PHOTOS : Kelowna célèbre la culture et la diversité asiatiques avec un festival

Red Bird Brewing était plein à craquer l’après-midi du 21 mai pour le festival de la culture asiatique d’Okanagan organisé par la Kelowna Taiwanese Cultural Society.

À partir de 11 heures, la journée a été remplie de musique, de danse, de percussions, de nourriture et de vendeurs pour le plaisir de tous.

Le président de la société, Wayne Lai, a déclaré que c’était la deuxième année que l’événement était organisé pour célébrer et mettre en valeur la culture taïwanaise.

« Nous sommes très satisfaits de la météo. Ce matin, il pleuvait et nous avions tellement peur ce matin en nous demandant comment nous allions vendre toute la nourriture que nous avions préparée. C’est une bénédiction du ciel que nous ayons eu du beau temps aujourd’hui et une excellente participation.

Des sushis, du thé à bulles et d’autres aliments taïwanais et asiatiques étaient disponibles à l’achat pendant l’événement.

« Il y a beaucoup de grands artistes dans la programmation… Nous avons vu la danse du dragon, la danse du lion, le groupe de danse d’Ukraine. »

Lai a déclaré que le festival vise à célébrer une partie de la diversité observée à Kelowna et dans tout le pays.

« Nous avons invité le groupe japonais… il y a aussi un groupe coréen qui fait une danse K-pop. » La Kelowna Bhangra Academy et le Filipinos Musician Band se sont également produits.

Le festival a duré jusqu’à 15h

