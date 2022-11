Photos jeunes du prince William: à quoi ressemblait le prince de Galles lorsqu’il était enfant?

LE fils aîné du roi Charles III et de Diana, la princesse de Galles a fêté ses 40 ans en 2022.

Bien que nous sachions à quoi ressemble le prince William maintenant, nous jetons un coup d’œil en arrière pour voir comment il a changé au fil des ans.

Le prince William est né le 21 juin 1982 Crédit : Getty – Contributeur

À quoi ressemblait le prince William lorsqu’il était enfant ?

Ce fut un moment qui a marqué l’histoire lorsque le roi Charles et Diana, princesse de Galles, ont donné naissance à leur premier enfant, le prince William.

Né avec des cheveux blonds, des yeux bleus et des joues roses le 21 juin 1982, le Windsor ressemblait à de nombreux traits de sa mère.

Alors qu’il entrait dans la fin de son adolescence et au début de la vingtaine, il pouvait vraiment faire tourner les têtes – et pas seulement à cause de son statut royal.

Le prince William avait une tête pleine de cheveux blonds lorsqu’il était enfant et adolescent, mais dans la vingtaine, il est devenu évident que l’héritier était chauve.

L’un des premiers signes d’amincissement des cheveux a été repéré lors d’un match de football lors de la Coupe du monde de football 2006.

Le prince William a fait tourner les têtes à la fin de son adolescence et au début de la vingtaine Crédit: News Group Newspapers Ltd

Quelle est la taille du prince William ?

À 6 pieds 3 (1,91 m), le prince William est le membre le plus grand de la famille royale.

Alors que William est actuellement le plus grand royal, beaucoup ont prédit que son fils, le prince George, pourrait un jour le dépasser.

Surtout avec le garçon de neuf ans qui mesure déjà environ 4 pieds.

Le record du roi le plus haut est actuellement détenu par Edouard IV.

Ses deux parents, le roi Charles III et la princesse Diana avaient la même taille à 5 pieds 10 pouces.

Quel âge ont les enfants du prince William et de Kate ?

Le duc et la duchesse de Cambridge sont devenus parents pour la première fois lorsqu’ils ont accueilli leur fils Prince George, neuf ans, en 2013.

Quelques années plus tard, ils ont annoncé l’arrivée de leur fille, la princesse Charlotte, âgée de sept ans.

Ils ont complété leur famille avec la naissance du prince Louis, quatre ans, en 2018.

En août 2022, le palais de Kensington a annoncé que les trois enfants fréquenteraient l’école Lambrook à Winkfield Row, Berkshire.

L’inscription des enfants marquait la première fois que les trois jeunes membres de la famille royale fréquentaient la même école.

Le pensionnat est situé juste à l’extérieur de Windsor, près de l’endroit où vit la famille à Adelaide Cottage.