Photos intérieures de la luxueuse nouvelle maison de Sunny Leone à Mumbai

Sunny Leone est ravie d’avoir acheté une nouvelle propriété à Mumbai avec son mari Daniel Weber. Selon les rapports, c’est un bel appartement à Andheri. Sunny a utilisé les réseaux sociaux pour montrer sa maison à ses fans et followers. Amis et fans ont félicité l’actrice pour son nouvel achat d’appartement.

Sa famille et la façon dont elle passe du temps avec eux figurent en bonne place dans de nombreuses images et vidéos qu’elle publie. Maintenant, l’actrice-animatrice a partagé de nouvelles images avec ses admirateurs, dans lesquelles elle montre sa nouvelle résidence. Sunny Leone et son mari, Daniel Weber, ont acheté une propriété à Andheri, Mumbai.

Elle a partagé des photos de Sunny et Daniel entrant dans la nouvelle maison sur son compte Instagram officiel.

« C’est parti, chérie @dirrty99 !! Un nouveau chapitre de notre vie ici en Inde commence !! J’aime la maison et la vie que nous avons construites ici et cette belle maison est vraiment la cerise sur le gâteau avec nos 3 beaux enfants !! #satnamwaheguru (sic) », Sunny Leone a sous-titré le message.

Voir le post ici-

Sunny Leone sera bientôt à l’affiche du thriller psychologique Shero en tant que protagoniste. Sunny Leone tourne actuellement la saison 3 de Splitsvilla à Los Angeles. L’actrice a récemment été vue dans Bullets, réalisé par Devang Dholakia. Karishma Tanna a également joué dans la série Web, qui a été publiée sur MXPlayer. Sunny a également une série d’action gun-fu, Anamika, dans sa bibliothèque. Vikram Bhatt a écrit et réalisé le film, qui met également en vedette Sonnalli Seygall dans un rôle clé.