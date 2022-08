Photos intérieures de Kiara Advani, Varun Dhawan, Neetu Kapoor, la fête de Karan Johar

Récemment, le cinéaste Karan Johar a organisé une fête pour l’équipe JugJugg Jeeyo pour avoir fait du film un succès. Les acteurs Kiara Advani, Maniesh Paul, Neetu Kapoor, Varun Dhawan, Farah Khan, Anil Kapoor et Prajakta Koli sont apparus à la résidence du réalisateur pour célébrer le succès du film.

Les stars ont partagé les photos et vidéos de la fête sur Instagram. Kiara a laissé tomber deux photos de groupe avec la légende : “Merci pour l’amour abondant pour notre film #JugJuggJeeyo @raj_a_mehta y a-t-il une suite dans l’attente ?”





Karan Johar a partagé une vidéo avec Farah Khan avec la légende, “le tir de raid dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin!” Regarde:





Réalisé par Raj Mehta et soutenu par Dharma Productions, l’artiste familial étoilé mettant en vedette Neetu Singh, Anil Kapoor, Varun Dhawan et Kiara Advani est sorti en salles le 24 juin. Varun Sood a une apparition dans le film, tandis que l’influenceur des médias sociaux Prajakta Koli a marqué ses débuts à Bollywood avec.

L’amuseur familial tourne autour de deux couples de générations différentes au bord du divorce. Actuellement, les médias sociaux sont inondés de réactions de fans et de membres de l’industrie cinématographique.

LIS: Jug Jugg Jeeyo box office collection jour 3: le film de Varun Dhawan-Kiara Advani frappe Rs 36,93 crore ce week-end

“Il y a quelque chose à regarder un grand film avant sa sortie, celui-ci en étant un, vous pouvez partager à quel point c’est un grand film. Juggjugg Jeeyo est tout à fait merveilleux, drôle et divertissant. Chacun, Varun Dhawan, Kiara Advani, Anil Kapoor et Neetu Kapoor sont tous si bons”, a écrit Neha Dhupia.

“#ArjunRecommends | AK vous fait rire et rire. Neetu Aunty vous fait vous connecter et pleurer à cause de sa résilience. Varun vous fait ressentir le chaos dans la gestion des relations. Kiara vous fait ressentir le calme nécessaire pour maintenir une famille ensemble. Manish & Prajakta s’assurent que nous nous connectons avec ces membres de la famille excentriques à travers leur regard. Raj bravo pour un véritable artiste de famille bleu !!! Tout le meilleur à Karan et Apoorva, nous avons un gagnant sous la main”, a écrit Arjun Kapoor.

Vicky Kaushal a également partagé sa critique. “Quel film !!! La joie de regarder un artiste sain… Félicitations à l’équipe JJJ”, a-t-il écrit, encourageant ses fans à aller “mazze karo” au cinéma.