PHOTOS : Ils ont couru et bu pour le 15e semi-marathon annuel à Oliver

Ils ont couru, ils ont bu, ils ont ri, ils ont encore couru à travers les vignes et les vignobles d’Oliver pour le 15e Half Corked Marathon le samedi 27 mai.

Du 26 au 28 mai, le Half Corked Marathon célébrera 15 ans de rassemblement de coureurs dans la région viticole d’Oliver Osoyoos pour un week-end plein de plaisir, d’amitié et, bien sûr, de vin.⁠

Le marathon annuel Half Corked est une course unique qui tisse les participants à travers les vignobles et les vallées des régions viticoles emblématiques de la région, les Black Sage et Golden Mile Benches, ainsi que des sections le long de la rivière Okanagan. Les stations vinicoles parsèment le parcours de 24 km, avec la possibilité de dialoguer avec les personnages colorés de la région alors qu’ils versent des échantillons pour le plaisir des coureurs. Les costumes créatifs sont toujours récompensés pour le meilleur costume individuel, la meilleure équipe et le meilleur sketch.

Le thème de cette année était Retour vers le futur (retour à l’époque pré-COVID) et l’embrasser dans chaque élément du week-end, de la fête Primavera chargée de glucides vendredi à la fête sur la ligne d’arrivée.

La fête sur la ligne d’arrivée est la célébration ultime à la fin de la course et l’occasion de porter un toast au début de l’été avec de la musique live, des food trucks et d’autres dégustations de vin à Oliver Community Park.

Ce soir, dimanche 28 mai, Culmina Family Estate Winery a organisé un dîner à la ferme.

