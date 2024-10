Photos gagnantes annoncées pour le photographe animalier de l’année 2024

Les photos gagnantes du concours Wildlife Photographer of the Year 2024 ont été récemment annoncées. Ils mettent en évidence des perspectives, des paysages, des animaux et des problèmes de conservation uniques.

Un instantané de têtards de crapauds frétillants sous des nénuphars flottants à Cedar Lake, au Canada, a valu à Shane Gross le titre de photographe animalier de l’année. Pour capturer la photo intitulée « L’essaim de vie », Gross a dû plonger soigneusement pendant des heures à travers des tapis de nénuphars, en essayant d’éviter de perturber les couches de limon et d’algues.

« Les zones humides peuvent être d’une beauté époustouflante et ont cruellement besoin de notre protection », déclare Gross, photojournaliste canadien spécialisé dans la conservation marine. « Elles font tellement pour nous que la plupart des gens ignorent », comme protéger les villes des inondations. Avec toutes les catastrophes qui se produisent dans le monde, il est grand temps que nous prenions conscience de la valeur de la nature et que nous agissions en conséquence.

Quatre à douze semaines après l’éclosion, ces petits têtards commencent à se transformer en crapauds, et seulement 1 % environ atteignent l’âge adulte.

« Le défi était d’obtenir la distance idéale entre l’appareil photo et le sujet et de les éclairer suffisamment bien pour les faire ressortir de l’arrière-plan coloré », a-t-il déclaré. National géographique.

L’Allemand Alexis Tinker-Tsavalas a remporté le grand prix junior et la catégorie 15-17 ans. Il a également été nommé jeune photographe animalier de l’année pour sa photo « La vie sous le bois mort », qui présente des moisissures visqueuses en fruits aux côtés d’un minuscule collembole énergique.

« Je pense que beaucoup de gens ne savent même pas que ces choses existent », Alexis dit. « Si les gens en apprennent davantage grâce à mes images, j’ai l’impression que c’est l’un de mes principaux objectifs : montrer ce petit monde que beaucoup de gens n’ont pas vraiment l’occasion de voir, sous un jour différent. »

Ces collemboles miniatures, qui mesurent moins de deux millimètres de long, peuvent être trouvés aux côtés de moisissures visqueuses dans le monde entier, consommant des micro-organismes et contribuant à la santé des sols. Prendre la photo a nécessité de travailler rapidement, car les collemboles peuvent sauter plusieurs fois la longueur de leur corps en un clin d’œil. L’image finale a utilisé une technique appelée focus-stacking, combinant 36 images en une seule photo.

Le photographe animalier allemand Ingo Arndt a remporté un prix dans la catégorie Comportement : Invertébrés pour son image intitulée « The Demolition Squad », qui montre des fourmis rouges des bois démembrant un carabe bleu beaucoup plus gros.

Les fourmis des bois sont connues pour travailler ensemble pour éliminer des insectes et des invertébrés beaucoup plus gros afin de répondre à leurs besoins en protéines. Arndt espère mettre en valeur les espèces et leurs avantages environnementaux à travers son travail.

« Les fourmis des bois sont très utiles pour un écosystème intact. Par exemple, ils tuent de nombreux insectes nuisibles lorsqu’ils apparaissent en masse et protègent la forêt où ils vivent », explique-t-il.

L’exposition présentait plusieurs images supplémentaires, chacune mettant en lumière des animaux uniques et des problèmes de conservation, des lynx aux plastiques retirés des animaux. L’exposition annuelle consacrée au concours WPY s’ouvre au Musée d’histoire naturelle et se poursuivra jusqu’au 29 juin 2025.