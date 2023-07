PHOTOS : Fête du Canada au Gyro Park de Penticton

De la musique live aux food trucks en passant par les activités familiales, les façons de célébrer la fête du Canada au Gyro Park de Penticton le samedi 1er juillet ne manquaient pas.

Le parc accueille des festivités d’une journée en reconnaissance du 156e anniversaire de la nation.

« Quelle belle journée pour célébrer le Canada », a déclaré le député de South Okanagan-West Kootenay, Richard Cannings, devant une foule nombreuse lors de la cérémonie d’ouverture de l’événement. « Penticton, je dirais, est le meilleur endroit où vivre au Canada et le Canada est le meilleur endroit où vivre au monde.

« Profitons de ce qu’est le Canada et passons un très bon moment aujourd’hui », a ajouté le maire de Penticton, Julius Bloomfield.

La journée a été marquée par des divertissements familiaux, avec des châteaux gonflables, des maquillages sur le thème du Canada et une aire de caresses de chèvres parmi les points forts.

Avec la plage d’Okanagan remplie d’habitants et de touristes, et les marchés habituels du samedi de Penticton, les foules du centre-ville étaient nombreuses pour la fête des Fêtes.

« Je suis étonné du taux de participation aujourd’hui et honoré d’être ici », a déclaré le chef de la bande indienne de Penticton, Greg Gabriel. « Notre terre est magnifique, je vous encourage donc à profiter de la beauté de notre environnement. »

Ari Neufeld, Brother Luck, Feet First, Jack and Jill et le Penticton Concert Band figuraient parmi les artistes musicaux qui ont orné la scène de Gyro Park samedi.

L’orchestre d’harmonie de la ville a joué l’hymne national avant la cérémonie d’ouverture de la journée.

Des feux d’artifice au parc du lac Okanagan, organisés par le Lakeside Resort, clôtureront les célébrations de la fête du Canada à Penticton. Le spectacle devrait commencer à 22h

« Célébrons cet incroyable pays que nous appelons tous chez nous », a déclaré le député provincial de Penticton, Dan Ashton.

@lgllockhart

[email protected]

Fête du CanadaCommunautéPenticton