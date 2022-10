Photos exclusives – Hollywood Life

Voir la galerie





Rien ne ressemblait aux années 2000. L’épisode du 12 octobre de Économie domestique voyagera dans le temps jusqu’au mariage de Tom à la fin des années 2000 (Topher Grace) et Marine (Karla Souza). C’était l’époque où Justin Bieber la frange régnait en maître, les jeans taille basse étaient la tendance de la mode « it », et les Black Eyed Peas étaient au sommet des palmarès.

Sur nos photos EXCLUSIVES (que vous pouvez voir en entier ci-dessus), Tom et Marina ont l’air heureux et amoureux le jour de leur mariage. Ils partagent une douce première danse en tant que couple marié sur la piste de danse. Marina danse également avec son père, interprété par la légende de la comédie Cheech Marin. Marina a un doux moment mère-fille avec sa mère, interprétée par Bertila Damas.

Sara (Caitlin Mc Gee) a rendez-vous avec le mariage de Tom et Marina, joué par Saturday Night Live membre de la distribution Alex Moffat. À première vue, le personnage d’Alex ne semble pas aussi habile qu’il le pense. Puisque c’est Économie domestique dont nous parlons, il y aura inévitablement des manigances à ce mariage.

Mais nous devons parler des cheveux de Connor. Conor (Jimmy Tatro) a clairement reçu un diagnostic de Bieber Fever parce que cette coiffure qu’il portait à la fin des années 2000 était réservée aux vrais Beliebers. (Honnêtement, à qui manque ce look ?)

Le synopsis officiel de l’épisode du 12 octobre – intitulé « Wedding Bouquet, 150 $ » – se lit comme suit : « En réfléchissant sur le passé, nous revenons sur le jour du mariage de Tom et Marina. Un moment déterminant dans la vie de tous les Hayworth, cette réception catastrophique prouve que même si vous ne pouvez pas avoir votre gâteau et le manger aussi, la famille reste soudée pour le plus riche ou le plus pauvre, le meilleur ou le pire.

L’épisode a été écrit par Julieanne Smolinski et dirigée par Michel McDonald. Home Economics est diffusé le mercredi à 21h30 sur ABC. Regardez des épisodes à la demande et sur Hulu le lendemain de leurs premières.