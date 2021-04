Un tremblement de terre d’une magnitude de 6,4 sur l’échelle de Richter a frappé l’État du nord-est de l’Assam mercredi à 7h51, selon le National Center for Seismology. Le tremblement de terre a frappé Sonitpur, dans l’Assam, mais des secousses ont également été ressenties dans la capitale de l’Assam, Guwahati, dans la matinée de mercredi. Aucune blessure ni accident n’a été ainsi signalée. Mais le tremblement de terre a endommagé les murs et les faux plafonds du somptueux Taj Vivanta de Guwahati. Le US Geological Survey a déclaré que le séisme était de magnitude 6,0 avec un épicentre dans une région vallonnée près de la frontière de l’Inde avec le Bhoutan. Mais le tremblement et les répliques ont été ressentis à des centaines de kilomètres dans l’État du Bengale, au nord.

Les photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent les dommages causés à la propriété humaine jusqu’à présent.

Priez pour le nord-est de l’Inde! Un tremblement de terre de magnitude 6,7 vient de frapper ma région natale! 😞Épicentre en Assam. J’espère que tout le monde est en sécurité! 🙏🏻 – Licypriya Kangujam (@LicypriyaK) 28 avril 2021

L’eau qui s’échappe d’une rizière dans la région de Narayanpur de Dhekiajuli, l’épicentre du tremblement de terre de 6,7 dans l’Assam pic.twitter.com/BOD6bfCp6s– Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) 28 avril 2021

6,7 magnitude #tremblement de terre qui a semé la panique parmi les gens sursautés #Assam à 7h51 aujourd’hui, épicentre près de Dhekiajuli dans le district de Sonitpur. Des dommages à la propriété et des fissures dans les bâtiments ont été signalés dans de nombreux endroits, mais aucun rapport de perte de vies humaines n’a été signalé à ce jour. pic.twitter.com/Pk0sf9ZADC– VSK ASSAM (@VSKASSAM) 28 avril 2021

Un tremblement de terre de plus grande ampleur de 6,4 a frappé l’Assam tôt ce matin. Prières pour tous 🙏 🙏🙏 Quelques images du Taj Vivanta Guwahati. pic.twitter.com/xQ1i4ogVkV – Nigel D’Souza (@Nigel__DSouza) 28 avril 2021

Le séisme a gravement secoué Tezpur, une ville de 100 000 habitants, à environ 45 kilomètres (28 miles) de l’épicentre. Les habitants ont déclaré que de nombreuses personnes se sont déversées dans les rues et que certains bâtiments ont été endommagés.

L’USGS a déclaré que le séisme avait frappé à une profondeur relativement faible de 29 kilomètres (18 miles) à 02h21 GMT dans des collines juste au nord de Dhekiajuli, une ville d’un district de thé du nord de l’Assam. La région himalayenne est régulièrement frappée par de grands tremblements de terre. Un tremblement de terre de 1950 a tué environ 4 800 personnes en Assam et au Tibet.

