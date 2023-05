Photos et vidéos les plus mémorables du couronnement du roi Charles

Le roi Charles III, portant la couronne de Saint-Édouard, et la reine Camilla, portant la couronne de la reine Mary, sont assis lors de la cérémonie de couronnement à l’abbaye de Westminster. (Andrew Matthews)

Le roi Charles III et son épouse, la reine Camilla, ont été couronnés samedi lors d’une cérémonie élaborée à l’abbaye de Westminster à Londres, en compagnie de leur famille, de chefs religieux et de plus de 2 000 invités. Charles est devenu roi dès que sa mère, la reine Elizabeth II, est décédée en septembre. En ce sens, la cérémonie de samedi n’a pas de portée juridique. Mais il est imprégné de symbolisme et, pour ceux qui se soucient encore de la monarchie britannique, une occasion de célébrer le passage du relais dans une institution séculaire qui joue toujours un rôle très visible dans la vie britannique moderne.

C’est le premier couronnement en 70 ans, et la pompe était au rendez-vous.

Le roi Charles III a fait sa première apparition le jour du couronnement à bord du Diamond Jubilee State Coach du palais de Buckingham à l’abbaye de Westminster. (Vidéo : Le Washington Post)

Le couple royal est arrivé à l’abbaye de Westminster dans le Diamond Jubilee State Coach moderne, utilisé pour la première fois en 2014 et doté de vitres électriques, de la climatisation et d’amortisseurs.

Alors que le roi et la reine parcouraient le parcours de la procession de 1,3 mile, les spectateurs ont aperçu pour la première fois les monarques, vêtus de robes d’État antiques portées par leurs prédécesseurs lors des couronnements précédents.

Le prince George, le fils aîné du prince William et de sa femme, Kate, a servi de garçon de page, aidant à s’assurer que la robe de son grand-père ne se salissait pas après qu’il soit sorti de la voiture.

Le prince Harry est arrivé vêtu d’un costume du matin avec un pantalon gris, plutôt qu’une tenue militaire. Harry et sa femme, Meghan, ont démissionné de leurs fonctions royales officielles et sont mêlés à une rupture publique avec le père et le frère de Harry.

Un groupe diversifié de chefs religieux représentant les communautés juive, musulmane, sikhe, bouddhiste, hindoue, jaïn, bahai et zoroastrienne ont été les premiers à entrer dans l’abbaye.

La liste des invités, bien que plus courte que celle de la mère de Charles sept décennies plus tôt, comprend un éventail de dirigeants mondiaux, de premières dames, de diplomates et de célébrités. Le président Biden n’était pas présent, mais la première dame Jill Biden est arrivée à l’abbaye vêtue d’un costume et de gants bleu clair, avec sa petite-fille, Finnegan Biden, vêtue de jaune.

Pendant le service, Charles posa sa main sur la bible et prêta le serment du couronnement. Caché par un écran pour plus d’intimité, il a été oint d’huile sainte sur ses mains, sa poitrine et sa tête – le seul moment de la cérémonie non visible pour les participants ou le public.

Le roi Charles III est oint lors de son couronnement, un moment caché de la congrégation et considéré comme l’un des moments les plus sacrés de la cérémonie. (Vidéo : Le Washington Post)

Le roi Charles III et la reine Camilla sont couronnés

Charles a ensuite reçu des objets symboliques et ornés des insignes du couronnement: des éperons d’or, des épées, des bracelets, un orbe, une bague, un gant, un sceptre et une tige. Et au point culminant de la cérémonie, la couronne en or massif de 361 ans a été placée sur la tête de Charles, au son des trompettes et des acclamations de « Dieu sauve le roi! »

Ensuite, c’était au tour de Camilla d’être couronnée et de recevoir un sceptre et une bague, dans un moment qui a capturé sa transformation improbable de «l’autre femme» de Charles en sa reine.

Le roi Charles III a été couronné à l’abbaye de Westminster le 6 mai. (Vidéo : The Washington Post)

Le prince William, héritier du trône, s’est agenouillé devant son père, le roi Charles III, pour lui jurer fidélité lors du couronnement du roi le 6 mai. (Vidéo : The Washington Post)

Le cortège du sacre

Après la cérémonie, le roi et la reine nouvellement couronnés sont sortis de l’abbaye vers une voiture différente : le Gold State Coach, utilisé pour transporter chaque monarque nouvellement couronné depuis Guillaume IV en 1831. C’est apparemment un trajet cahoteux.

La princesse Anne, jouant le rôle de « Gold-Stick-in-Waiting », est montée à cheval derrière le roi et la reine alors qu’ils se dirigeaient vers le palais de Buckingham, suivis de 6 000 membres des forces armées marchant dans le centre commercial.

Le prince et la princesse de Galles ont voyagé dans une voiture séparée, avec leurs enfants, George, Charlotte et Louis. Signe de la querelle familiale persistante, le prince Harry a été aperçu en train de monter seul dans une voiture après la cérémonie.