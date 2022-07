Photos et vidéos – La vie d’Hollywood

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Selena Gomez a officiellement 30 ans et elle a célébré son anniversaire marquant avec une fête amusante avec des amis. Pour l’occasion, Sels a porté une mini-robe sans manches à sequins blancs bordée de plumes et une queue de cheval haute lissée.

Plus à propos Selena Gomez

La mini-robe à col roulé de Selena était recouverte de sequins et était super fluide, avec un ourlet amusant doublé de plumes. La robe était le choix parfait pour sa fête car elle se déplaçait pendant qu’elle dansait avec des amis. Elle a accessoirisé son look avec une paire de boucles d’oreilles en diamant et une queue de cheval haute lissée. Quant à son maquillage, elle a enfilé un smokey eye sensuel et une lèvre nude brillante.

En plus de sa robe de soirée, Selena a porté une multitude de tenues fabuleuses ces derniers temps et le jour de son anniversaire, le 22 juillet, elle a porté une autre tenue blanche. Sels portait une robe en jersey plissé Gucci blanche à manches longues. La robe à col haut était ajustée sur le corsage et cintrée à sa petite taille tandis que la jupe était fluide. Elle a complété son look avec une paire d’escarpins à appliques Manolo Blahnik Hangisi bleu vif.

Pendant ce temps, juste un jour avant cela, elle a exposé ses jambes toniques lorsqu’elle a secoué une mini-robe noire à col roulé avec une fente sur le devant, stylisée avec une veste courte surdimensionnée, des lunettes et des bottines.

Selena a bercé une robe à col roulé en tricot côtelé qui était ajustée sur le corsage mais ample sur les jambes, en plus, elle avait une toute petite fente sur le côté. En plus de la mini, elle a porté un blouson aviateur en cuir taupe G-Star Raw E court et elle a accessoirisé avec des bottines noires, des lunettes transparentes et de grandes créoles dorées. Elle a jeté ses cheveux en arrière dans un chignon désordonné et a choisi de ne pas porter beaucoup de maquillage.