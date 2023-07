Photos et vidéos – La vie d’Hollywood

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews

Britney Spears avait l’air sensationnelle dans deux bikinis jaunes pour sa dernière journée à la plage. La pop star, 41 ans, a profité du soleil alors qu’elle montait à cheval dans une vidéo publiée sur son compte Instagram le dimanche 16 juillet. Elle a opté pour un haut de bikini de style bustier et un bas taille basse pour l’excursion, passant d’un plaid version plus tôt dans la journée. “Ma première fois à cheval à la plage et c’était littéralement fou !!! Bien sûr, j’essayais d’agir cool et recueilli !!! Mais j’étais trop excitée », a-t-elle écrit dans une légende, partageant une vidéo du moment.

Outre son bikini, elle portait un chapeau de cow-boy et un simple collier, choisissant d’aller pieds nus. Elle a mis la vidéo sur « We No Speak Americano » par Yolanda sois cool et DCup pour une ambiance, donnant à ses millions de fans un aperçu de ce qui pourrait être sur sa playlist d’été cette année.

Bien qu’elle n’ait pas identifié de lieu, il semble qu’elle soit en vacances ailleurs qu’à Los Angeles, peut-être au Mexique. “Première fois à cheval à la plage !!! Je me suis fait peur parce que je ne me suis jamais sentie aussi vivante », a-t-elle écrit dans une deuxième vidéo d’elle-même dans un bikini à imprimé vichy jaune, donnant Désemparés vibes alors qu’elle dansait une tempête (une autre des choses préférées de Brit à faire). Elle a accessoirisé avec des lunettes de soleil blanches pour la vidéo amusante, semblant avoir le temps de sa vie ! Plus tard dans l’après-midi, elle est remontée à cheval en faisant référence à ses racines «sud» de Kentwood, en Louisiane. « Une fille du Sud qui chante sur mon cheval », s’est-elle exclamée.

Quelques jours avant son aventure à cheval, la chanteuse « Baby!… One More Time », a révélé qu’elle était en escapade avec son mari depuis un peu plus d’un an, Sam Asghari, 29. Le modèle de fitness est entré dans le coup lorsque Britney a révélé qu’elle fabriquait des bracelets lors de son voyage et qu’elle passait le meilleur moment à le faire. « Alors ce sont des fleurs, et elles sont faites à la main avec des perles ! » elle a partagé avec enthousiasme après avoir également révélé de manière hilarante que son maillot de bain était « trop ​​​​grand ».

