Photos et vidéos – La vie d’Hollywood

Voir la galerie





Crédit d’image : Dee Cercone/MORA/Everett Collection

Âne alun Bam Marguera43, et Priscille Presley, 77 ans, prendre des selfies ensemble n’était pas sur la carte de bingo 2023 de beaucoup de gens, mais nous y sommes ! Les publications Instagram choquantes de Bam avec Elvis PresleyL’ex-femme de vient près d’un mois après sa fille, Lisa Marie Presleydécédé tragiquement le 12 janvier. “Déjeuner avec prescilla [sic] Presley », l’ancien skateur professionnel a sous-titré le premier message avec Priscilla mardi. Dans un post séparé, Bam a souri grand tandis que la beauté rousse semblait regarder son fils de cinq ans. “Priscilla Presley regarde Phénix le loup“, a-t-il légendé l’instantané.

Plus à propos lisa marie presley

Le Dallas alun a même fait un adorable message d’hommage d’anniversaire pour le fils de Bam, qu’il partage avec sa femme, Nicole Boyd. “Joyeux anniversaire Phoenix”, a déclaré Priscilla. « Au loup ! Bam et l’homme de 77 ans ont levé le pouce à l’unisson pour le joli clip. Peu de temps après que l’homme de 43 ans ait partagé la série de messages avec le A-lister, beaucoup de ses followers ont inondé les commentaires de leurs réactions. “C’est tellement dope bam”, a plaisanté un admirateur, tandis qu’un autre a sonné, “Deux légendes”. Certaines personnes ont également souligné à quel point il est peu probable de voir les deux stars ensemble. “Frère, ce n’est pas sur ma carte de bingo”, a écrit un autre adepte.

La date de déjeuner surprenante de Priscilla et Bam survient une semaine après que la mère de deux enfants a publiquement pleuré sa défunte fille le jour de son anniversaire via Instagram. “Aujourd’hui aurait été le 55e anniversaire de Lisa. Mon souhait est de protéger mes trois petits-enfants et de garder notre famille unie. Dès le premier instant où j’ai tenu Lisa dans mes bras, je l’ai protégée, aimée et guidée, comme j’ai mon fils [Navarone Garibaldi]», a commencé sa longue légende. “Nos cœurs sont brisés et je dois apprendre à vivre sans ma fille unique. Nous vous aimons tous vraiment et nous ressentons vos prières. Merci beaucoup de vous soucier si profondément de notre famille.

La mère de Lisa a également récemment fait la une des journaux pour avoir dénoncé le «bruit» entourant sa contestation de la confiance de sa défunte fille. “J’aimais Elvis autant qu’il m’aimait. Lisa est le résultat de notre amour », sa déclaration à PERSONNES lire le 3 février. “Pour quiconque pense quoi que ce soit différemment serait une parodie de l’héritage familial et serait irrespectueux de ce qu’Elvis a laissé dans sa vie.” Priscilla n’a pas nommé quelqu’un en particulier, mais elle a applaudi. “Cette personne n’est pas un représentant d’Elvis ou de notre famille. S’il vous plaît, laissez-nous le temps dont nous avons besoin pour travailler ensemble et régler ce problème », a-t-elle poursuivi. “Veuillez ignorer ‘le bruit.’ Comme j’ai toujours été là pour l’héritage d’Elvis, notre famille et les fans, je continuerai à tracer la voie avec respect, honnêteté, dignité, intégrité et amour.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Comme beaucoup le savent, la défunte hitmaker de “Dirty Laundry” est décédée le 12 janvier après avoir subi un arrêt cardiaque quelques heures auparavant. Suite à son décès prématuré, Le pistolet nu l’actrice a publié une déclaration à PA pour confirmer la nouvelle déchirante. “C’est avec le cœur lourd que je dois partager la nouvelle dévastatrice que ma belle fille Lisa Marie nous a laissée”, avait-elle partagé à l’époque. “C’était la femme la plus passionnée, la plus forte et la plus aimante que j’aie jamais connue. Nous demandons la confidentialité alors que nous essayons de faire face à cette perte profonde. Merci pour l’amour et les prières. Pour le moment, il n’y aura pas d’autres commentaires. »

Lisa laisse dans le deuil sa mère et ses trois enfants : Riley Keough33 ans et jumeaux Harper Vivienne Ann et Finley Aaron Aimer14. La fille unique d’Elvis et Priscilla a également eu un fils, Benjamin Keoughdécédé le 12 juillet 2020. Notamment, les trois filles de Lisa ont hérité de l’immense domaine Graceland de leur grand-père, comme l’a précédemment rapporté PERSONNES le 16 janvier.

Lien connexe En rapport: Ben Smith-Petersen : 5 choses à savoir sur le mari de Riley Keough avec qui elle a secrètement accueilli un bébé

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.