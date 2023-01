Photos et vidéos – La vie d’Hollywood

Crédit d’image : Image parfaite/Shutterstock

Madone a fêté sa fille, Miséricorde‘s, 17e anniversaire avec deux éruptions ! La légende de la pop de 64 ans a partagé plusieurs images de la journée spéciale de Mercy sur son histoire Instagram le lundi 23 janvier et a appelé son troisième plus jeune enfant sa “précieuse belle fille talentueuse” avec un texte écrit sur une photo d’eux ensemble, comme vu ci-dessous. Mercy semblait avoir deux célébrations distinctes : une dans un restaurant faiblement éclairé et une à la maison. La photo mentionnée ci-dessus a été prise au restaurant et comprenait également les frères et sœurs de Mercy, Davidjumelles de 17 et 10 ans Estère et Stella. Madonna a également partagé une photo solo de Mercy souriant à la table en bois et a écrit : “HB Mercy James !” dans le texte et “TUER !” en rose avec sa propre écriture.

Plus à propos Madone

Les frères et sœurs de Mercy semblaient tout aussi excités pour son anniversaire qu’elle l’était dans les images que Madonna a partagées de la célébration à la maison. Une vidéo de la fête a montré Mercy et ses frères et sœurs mentionnés ci-dessus chantant leur cœur sur “Shape of You” par Ed Sheeran avec des ballons d’anniversaire qui les entourent. Le hitmaker “Like a Prayer” a également donné un meilleur aperçu des ballons d’anniversaire dans son histoire. Elle a non seulement fait gonfler des dizaines de ballons bleus pour sa fille, mais elle a également fait épeler son nom en lettres d’argent. Comme c’est mignon! “Joyeux anniversaire Chifundo”, a écrit la mère adorée sur l’instantané de l’arrangement de ballons. “Nous t’aimons!!”

Joyeux anniversaire Miséricorde ! Les beaux enfants de Madonna ! #c’estunecélébration pic.twitter.com/MrvhXzYNaA – Drew S. (@DrewSrivanlop) 23 janvier 2023

Une autre photo de la soirée amusante montrait les quatre enfants habillés à neuf devant la configuration du ballon. David avait l’air pimpant dans un smoking noir, les jumeaux portaient des robes noires métalliques et la fille d’anniversaire était magnifique dans une robe longue noire sans bretelles recouverte d’un imprimé floral blanc, vert et rose.

Madonna est aussi la mère de 26 ans Lourdeset son fils de 22 ans Rocco, mais ils n’étaient pas présents pour les célébrations. Elle partage Lourdes avec un préparateur physique Carlos Léon et Rocco avec le cinéaste anglais Guy Ritchie. Elle et Guy, 54 ans, ont adopté David du Malawi en 2006 alors que Madonna était en voyage humanitaire dans le pays. Madonna a adopté le reste de ses enfants du Malawi en tant que femme célibataire, ramenant Mercy à la maison en 2009 et ses jumeaux à la maison en 2017.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Bien qu’elle reçoive clairement beaucoup de joie d’être mère, Madonna a parlé de la parentalité comme d’un “défi” et d’une “bataille” pour les Espagnols, les Italiens et les Français. Salon de la vanité “Icon Issue” couvre ce mois-ci, par PERSONNES. “Aujourd’hui, j’ai encore du mal à comprendre comment être mère et faire mon travail”, a-t-elle admis. « Parce que, qui que vous soyez, avoir des enfants et les élever est une œuvre d’art. Et personne ne vous donne un manuel. Vous devez apprendre de vos erreurs. C’est un métier qui demande beaucoup de temps. Et c’est épuisant parce qu’il n’y a jamais de repos.

Parlant du côté positif de la maternité, la gagnante d’un Grammy a déclaré qu’elle aimait regarder ses enfants explorer leurs intérêts et se développer en tant qu’individus uniques. “Et de les voir heureux, d’être témoins de leur croissance, de les voir évoluer et ensuite de trouver les choses qu’ils aiment”, a-t-elle déclaré. “La plus grande partie de mon bonheur vient de mes enfants. Et bien plus encore de l’inspiration que certains artistes me donnent.

Lien connexe Lié: ‘Madonna: The Celebration Tour’: tout ce que vous devez savoir sur son extravagance de carrière

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.