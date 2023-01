Photos et vidéos – La vie d’Hollywood

Voir la galerie





Crédit d’image : Evan Vucci/AP/Shutterstock

Jack Schlossberg a 30 ans ! Le neveu sosie de John F.Kennedy, Jr. s’est rendu sur son compte Instagram vérifié le jeudi 19 janvier pour partager des photos et une vidéo d’une aventure nocturne en paddleboard pour marquer l’occasion. Et sur presque toutes les photos, il avait une ressemblance frappante avec son célèbre oncle décédé. Sur la première photo, Jack a posé assis les jambes croisées sur une planche à pagaie à côté d’un panneau noir et or indiquant “Joyeux 30e anniversaire !”

Il a secoué une casquette de pull confortable et un équipement actif chaud pour le voyage. La vidéo suivante le montrait poussant dans l’eau alors qu’il pagayait avec les lumières de la ville en arrière-plan. Une autre photo le montrait en train de prendre un selfie avec une paire de lunettes de fantaisie, tandis que quelques photos suivantes montraient Jack sur l’eau avec ses amis. Le cliché final montrait Jack et ses amis aux côtés d’une bannière du 30e anniversaire, tendue sur l’eau entre les planches à pagaie.

“George Washington n’a pas fait grand cas de son anniversaire et moi non plus !!” Le petit-fils du défunt président John F. Kennedy sous-titré la collection de photos et de vidéos. Jack a une ressemblance obsédante avec son unique oncle charismatique, décédé tragiquement dans un accident d’avion aux côtés de sa femme. Carolyn Bessette-Kennedy en 1999. Vous pouvez voir la comparaison dans les photos ci-dessous – les deux hommes Kennedy ont des cheveux noirs épais et légèrement bouclés et une mâchoire ciselée, entre autres attributs distinctifs.

Les followers du diplômé de la Harvard Law School étaient là pour les photos et ont profité du fil de commentaires pour lui souhaiter bonne chance. « Ce n’est pas la traversée du Delaware, mais je vais la prendre. Joyeux anniversaire, Jack !” en a écrit un, tandis qu’un autre a commenté: “Vibes du Capricorne majeur.” “Les fans aimeraient voir un poirier festif de 30 secondes”, a plaisanté un autre.

Jack est Caroline Kennedy Schlossbergest le fils unique et le seul petit-fils du légendaire JFK, qui a été tristement célèbre assassiné en public en 1963 à l’âge de 46 ans. Il a deux sœurs aînées, Tatiana et Rose.

