Photos et vidéos – La vie d’Hollywood

Crédit d’image : Stephen Lovekin/Shutterstock

Megan Fox cherche une copine ! La sensuelle Transformateurs La star de 36 ans s’est rendue sur Instagram le vendredi 30 décembre pour publier une vidéo provocatrice avec un message singulier. “Actuellement à la recherche d’une petite amie”, a-t-elle légendé deux photos et un court clip vidéo. “Veuillez soumettre les candidatures dans les DM.” Dans la première photo, Megan a regardé la caméra pour un selfie sexy tout en portant un chapeau violet flou et un haut de bikini plongeant. Elle était assise dans une voiture, balançant un eye-liner dramatique, et portait ses cheveux lâchés et légèrement bouclés au coup torride. Dans le court clip suivant, Megan semblait être assise sur le siège passager de la voiture en mouvement. Elle a brièvement levé la main gauche et a souri, et même si une bague pouvait être vue, il n’était pas clair visuellement si elle portait l’énorme bague de fiançailles de son fiancé. Mitrailleuse Kellyou si ladite sonnerie était allumée ce doigt.

Les 20,7 millions d’abonnés de la star ont eu tellement de questions et se sont tournés vers le fil de commentaires 1 pour réagir. “Si vous obtenez une petite amie, puis-je avoir colson pls, [SIC]”, a interrogé l’un, tandis qu’un autre a écrit:” Rupture soudaine avec mon petit ami et plus hétéro. “NOUS FAISONS DU BÉNÉVOLAT COMME HOMMAGE !!” écrit un troisième. “Megan ne joue pas avec mes émotions comme ça”, a plaidé un autre, aux côtés d’un emoji en pleurs.

Megan, qui est maman de trois (fils Noédix, Bodhi8 et Périple6 ans, avec son ex-mari Brian Austin vert,) a été fiancé à MGK (vrai nom : Boulanger Colson) depuis janvier. Le duo s’est rencontré sur le tournage de Minuit dans le panic raide et depuis lors, ils courtisent la controverse et font tourner les têtes dans tout Hollywood.

En fait, l’annonce des fiançailles de Megan sur Instagram comprenait une confession macabre. “Et comme dans chaque vie avant celle-ci, et comme dans chaque vie qui la suivra, j’ai dit oui”, a-t-elle écrit à propos de la proposition du 11 janvier, qu’ils ont capturée par vidéo. “… et puis nous avons bu le sang de l’autre.”

Ils sont notamment apparus à Kourtney Kardashian et Travis Barkersomptueux mariage italien en mai, bien qu’ils aient également déclenché des rumeurs de rupture potentielles après une rencontre maladroite sur le tapis rouge d’avril au cours de laquelle l’actrice a semblé esquiver un baiser de son amant rockstar.

