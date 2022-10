Photos et vidéos – La vie d’Hollywood

Crédit d’image : GIO / BACKGRID

Shawn Mendes était Indiana Jones pour Halloween ! Le chanteur d’origine canadienne, 24 ans, ressemblait à Harrison Ford dans les films d’action-aventure classiques alors qu’il était photographié se dirigeant vers Kendall Jenner‘s 818 Halloween party le samedi 29 octobre. Shawn a cloué le look avec un gilet vert ouvert sans rien en dessous, un sac en cuir sur le côté et un pantalon beige. Il a été vu se diriger vers la fête avec le mannequin et l’ami de Kardashian-Jenner Winnie Harlowqui semblait être la reine Cléopâtre.

Sur d’autres photos partagées sur son Instagram, le natif de l’Ontario a ajouté l’élément signature du look d’Indy : son chapeau ! “Donnez-nous les aux”, a-t-il écrit en légende des photos aux côtés de Winnie. Aux est un terme abrégé pour cordon auxiliaire, qui serait utilisé pour jouer de la musique à partir d’un téléphone dans une voiture ou via un équipement DJ – ce qui signifie que le chanteur et le mannequin seraient plus qu’heureux de gérer les morceaux pour la fête ! On ne sait pas si ces deux-là ont réellement créé de la musique, mais nous ne doutons pas qu’ils pourraient faire vibrer une pièce.

Compagnon canadien Tate McRae adorait le costume de Shawn, commentant: “c’est tellement bon.” Un fan a alors demandé: «À quoi jouez-vous? La chanson thème d’Indiana Jones ? faisant référence à la musique de partition emblématique surnommée “The Raiders March”. Un autre a écrit: “Vous êtes géniaux!” – ils peuvent le dire à nouveau.

Harrison a débuté l’adorable Indy dans Indiana Jones de 1981 et le Les aventuriers de l’arche perdue qui est devenu un classique intemporel. Il a ensuite repris l’archéologue fictif dans un certain nombre de suites et de projets dérivés, dont celui de 1984 Indiana Jones et le temple maudit et 1989 Indiana Jones et la dernière croisade. Après une pause de près de 20 ans, il est revenu une fois de plus pour les années 2008 Le Royaume du Crâne de Cristal avec Shia Le Beouf et est prévu pour un cinquième film final en 2023. Au-delà des films, la franchise a créé des jeux populaires et des manèges d’aventure à Disneyland et Disney World qui incluent des voix off et la ressemblance de Harrison dans le personnage comme le seul et unique Indy.

