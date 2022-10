Photos et vidéos – La vie d’Hollywood

Voir la galerie





Crédit d’image : Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

Plus à propos Vanessa Bryant

Vanessa Bryant40 ans, et sa fille, Nathalie, 19 ans, sont des objectifs totaux pour une mère et sa fille ! La femme d’affaires et beauté brune s’est rendue sur Instagram le 9 octobre pour partager qu’elle faisait la fête avec sa fille à l’USC Parents Weekend. Vanessa a sous-titré l’adorable selfie, “1 Sorority et 3 Frats plus tard… .. Fight On @usc.fb @nataliabryant #ParentsWeekend.”

Pour le cliché, la femme de 40 ans a porté une casquette de baseball à l’envers avec des couleurs jaune et marron pour montrer son esprit d’école. Le duo mère-fille portait tous les deux des pulls molletonnés USC pour le week-end d’événements de l’école. Vanessa était plus belle que jamais avec un minimum de maquillage alors qu’elle donnait à la caméra un gros visage de bisou. Natalia arborait également un look de beauté naturelle avec des joues roses et un grand sourire.

Le même jour, la femme du regretté basketteur Kobe Bryant, a également partagé une vidéo amusante d’elle faisant la fête avec Natalia sur le campus. Elle a légendé la vidéo, “Week-end des parents USC avec mon bébé @nataliabryant.” Natalia et sa maman ont été vues danser et chanter ensemble pour commémorer sa deuxième année à la célèbre université de Los Angeles.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Le week-end amusant des parents survient un an et demi après que Vanessa a révélé que sa fille avait été acceptée à l’USC en mars 2021. Dans le message supprimé depuis, Vanessa a écrit: «Larmes de joie. Je suis tellement contente pour toi Nani ! Je sais que papa est si FIER DE TOI. Je suis si fier de toi!! Votre travail acharné et votre dévouement en valaient vraiment la peine. Elle a poursuivi: «Vous avez traversé la douleur la plus atroce imaginable et vous avez réussi. Je souhaite à papa et gigi étaient physiquement ici pour célébrer mais je sais qu’ils sont ici en esprit. Nous vous aimons tant! #USC #Trojan #FightOn.

Depuis qu’elle a commencé l’école à l’USC, la mère de Natalia s’est présentée à de nombreux événements scolaires pour soutenir sa fille. Le 20 novembre 2021, Vanessa a partagé un adorable instantané de famille avec la légende “Avec mon cheval de Troie @nataliabryant”. Ce jour-là, elle a également partagé des photos avec ses deux autres filles, Bianka Bella5, et Capri Kobé3. La douce maman a accueilli toutes ses petites filles avec son défunt mari décédé tragiquement le 26 janvier 2020. Kobe et Vanessa se sont mariés en 2001 et se sont mariés jusqu’à son décès il y a un peu plus de deux ans.