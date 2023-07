Photos et vidéos – La vie d’Hollywood

Voir la galerie





Crédit d’image : Chelsea Lauren/Shutterstock

Lana del Rey, 38 ans, a servi des looks et des clients locaux lors d’un récent quart de travail à Waffle House en Alabama le 20 juillet ! La pop star a porté une mini-jupe noire et un t-shirt bleu Waffle House avec une étiquette de nom pendant sa journée de travail à la chaîne de restaurants. Lana s’est assurée d’accessoiriser son look avec des boucles d’oreilles scintillantes et quelques bracelets délicats sur son bras. Le hitmaker « Video Games » a notamment choisi de coiffer ses tresses aux teintes de corbeau dans un chignon désordonné. Lana n’a pas confirmé publiquement si elle a effectivement travaillé un quart de travail complet ou quel était le but de la visite.

Elle est tellement pas sérieuse 😭 pic.twitter.com/rtTjUKeF59 — lune de miel (@honeymounz) 20 juillet 2023

Pendant son quart de travail, Lana a même été photographiée posant avec un fan (voir la photo ci-dessous). La femme de 38 ans s’est non seulement arrêtée pour une photo avec l’admirateur, mais elle a également été photographiée en train de verser des tasses de café et de discuter avec des clients. À un moment donné, elle a dit à un ami de faire attention lorsqu’il filmait des gens à l’intérieur du restaurant. « Oh regarde ce mec ! Oh mon Dieu Charly ne le filmez pas sans sa permission », a plaisanté Lana en la vidéo.

Peu de temps après que les photos de l’artiste nominée aux Grammy Awards travaillant au restaurant ont atterri en ligne, beaucoup de ses fans se sont rendus sur Twitter pour réagir et s’évanouir devant le moment Waffle House de Lana. « Elle veut juste être normale, je la sens », un fan écrit, tandis qu’un autre a plaisanté, « imaginez juste aller manger et lana del rey est votre serveuse. » Pendant ce temps, l’un de ses admirateurs n’a pas pu s’empêcher de jouer sur les mots avec la dernière cascade de Lana. « Elle sert… littéralement », disent-ils. tweetétandis qu’un quatrième ventilateur écrit« Lana Del Rey me servant des œufs, du café et des saucisses serait le clou de ma vie. »

Pourquoi Lana Del Rey travaille-t-elle à Waffle House maintenant 😭 pic.twitter.com/sYsePInfjG — lune de miel (@honeymounz) 20 juillet 2023

Le récent changement de la chanteuse «Lust for Life» au Waffle House local intervient près de quatre mois après Panneau d’affichage a rapporté que Lana est fiancée à Range Media Partners’ Evan Winiker. Bien que les deux restent extrêmement privés de leur relation, elle a fait basculer une bague en diamant sur « ce » doigt lors de l’événement Billboard Women In Music 2023 le 1er mars. Plus encore, tout en canalisant son serveur intérieur, Lana a porté la bague en diamant sur sa main.

Lors de l’événement musical plus tôt ce printemps, Lana a reçu le Music Visionary Award pour son travail. Hitmaker « Permis de conduire » Olivia Rodrigue, 20 ans, a même remis le prix à Lana quelques instants avant que Lana ne prononce un discours viral. « Je n’ai pas du tout de vision à long terme, mais si vous étiez curieux, je suis très, très heureuse », a-t-elle déclaré lors de son discours d’acceptation. « Quand j’ai sorti mon premier album il y a 14 ans, les eaux n’étaient pas aussi chaudes. Je suis vraiment heureux pour tous ceux qui ont l’impression que c’est un moment merveilleux dans la culture pour être eux-mêmes et s’exprimer. Ce n’était pas le cas en 2008. » Elle a également révélé qu’elle était « heureuse », ce qui était son « objectif ultime ».

