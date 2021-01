Navalny a été empoisonné en août de l’année dernière et transféré en Allemagne pour y être soigné, où les médecins ont confirmé que l’agent chimique Novichok avait été utilisé. Navalny a ensuite aidé à enquêter sur son propre assassinat avec Bellingcat, un média. Il a téléphoné à un agent du FSB impliqué et lui a fait des aveux.

Il y a eu plus de 2600 arrestations à travers le pays, dont 16 journalistes, selon le site Web de suivi des manifestations OVD-Info, le plus au cours des quatre dernières années. On ne sait pas combien de personnes à travers le pays ont participé, mais des vidéos et des images montrent ce qui semble être des dizaines de milliers de personnes dans les rues.