Photos et prix du Samsung Galaxy F52 5G avant l’annonce

Le Samsung Galaxy F52 5G est attendu plus tard ce mois-ci, mais un utilisateur de Weibo a déjà eu une rencontre rapprochée avec le téléphone et en a fourni quelques photos avec le prix. Le téléphone coûterait 2000 CNY, soit environ 310 $ / 255 €. C’est bien moins que le Galaxy A52 5G, qui coûte 3000 CNY en Chine et 430 € en Europe.

Fait intéressant, ce téléphone (numéro de modèle SM-E5260) dispose d’une caméra selfie perforée dans le coin supérieur droit plutôt qu’au centre, comme les modèles Galaxy actuels. À l’arrière, il y a une caméra quadruple avec un flash LED dans le coin supérieur gauche, comme nous l’avons vu sur les photos de TENAA.

Le régulateur chinois révèle que le F52 aura une caméra selfie 16MP et une caméra principale 64MP à l’arrière. D’autres détails incluent un écran LCD de 6,57 pouces avec une résolution de 1080p +, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et un emplacement microSD.









Photos espion Samsung Galaxy F52 5G

Comme vous pouvez le voir sur les photos, il y a une prise casque 3,5 mm en bas, à côté du port USB-C. La batterie de 4350 mAh prendra en charge une charge rapide de 25 W (selon les données 3C). Le téléphone est récemment passé par la console Google Play, qui répertorie un chipset Snapdragon 750G et Android 11.

Cela signifie que le Galaxy F52 5G utilisera la même puce que l’A52 5G, bien qu’il cible un prix inférieur. La question de savoir si elle sera disponible dans le monde entier est ouverte.

