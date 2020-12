La ville italienne de Venise fait face à une autre inondation alors que les responsables mettent en garde contre une « situation terrible » un an après que la ville a subi un milliard de livres de dégâts lors des marées hautes. L’une des destinations touristiques les plus appréciées d’Europe a été confrontée à des intempéries, notamment de fortes pluies et des vents violents qui ont fait monter la marée à Venise.

Selon Courrier quotidien, les eaux de crue ont atteint une hauteur de 122 cm mardi, surprenant les autorités avant qu’elles ne puissent activer les énormes barrières anti-inondation qui ont été déployées il y a à peine deux mois. Les marées ont ensuite atteint un sommet de 145 cm alors que des vents violents soufflaient de la Croatie voisine et deux rivières inondées près de la mer autour de la ville européenne historique.

Afin de garder l’entrée de la lagune vénitienne, la ville a mis au point 78 portes anti-inondation. Les vannes sont connues sous le nom de Mose. Ceux-ci sont conçus pour protéger la ville contre des marées allant jusqu’à 3 mètres (10 pieds).

Cependant, pour que le système s’active, un préavis de 48 heures doit être effectué. Une séquence vidéo prise dans la ville montre l’emblématique place Saint-Marc inondée.

https://www.youtube.com/watch?v=YPffCwY6qKY

Le maire de la ville, Luigi Brugnaro, a tweeté sur la situation dans la ville et a déclaré: « 15 h 10 … Maintenant, je suis au Centro Maree pour suivre l’évolution de la situation. Ensuite au maximum 145 cm à 16h40, en raison du renfort de vent anormal. Le système MOSE n’est pas actif ».

⚠️Ora sur la Piazza San Marco per verificare la situazione. C’è una leale collaborazione tra istituzioni, ma dobbiamo far sì che sia la Città a decidere quando attivare il #Mose. Non c’è alcun tipo di polemica ma una reale volontà di accorciare la catena di comando. pic.twitter.com/ZS8v0jdTju – Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) 8 décembre 2020

Brugnaro a en outre ajouté que le temps s’était soudainement détérioré et que l’eau avait atteint un sommet de 145 cm alors que de forts vents soufflaient de Croatie et que deux rivières étaient inondées près de la mer autour de Venise. Dans une vidéo que Brugnaro a publiée sur Twitter, il a déclaré qu’il vérifiait la situation sur la Piazza San Marco. Il a parlé d’une forte collaboration entre les institutions, mais a également déclaré qu’elles doivent toutes s’assurer que la ville décide du moment d’activer le Mose. « Il n’y a aucune sorte de controverse mais une réelle volonté de raccourcir la chaîne de commandement », a-t-il déclaré.

Les internautes ont également publié des photos de la ville inondée.

Le narthex de la Basilique de Venise sur la Piazza s.marco a été inondé. La place Saint-Marc est communément connue des Vénitiens sous le nom de la Piazza San Marco inondée de mauvais temps dans toute l’Europe. pic.twitter.com/hYSSAhr6br – Tony (@Tonylean) 8 décembre 2020

Selon DailyMail, le centre de prévisions des marées dans la région de Venise a déclaré que l’eau reculerait à 120 cm d’ici mercredi et remonterait à 135 cm jeudi. Les marées hautes se sont régulièrement produites à Venise au fil des ans, causées par une combinaison de facteurs renforcés par le changement climatique, de l’élévation du niveau de la mer et des marées inhabituellement élevées à l’affaissement des terres qui a fait descendre le sol de la ville.