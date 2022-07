Photos du télescope Webb : la NASA prépare sa première version

Le télescope est le fruit de l’effort combiné de quelque 20 000 ingénieurs, astronomes, techniciens et bureaucrates, selon Bill Ochs, le chef de projet du télescope. Il est maintenant en orbite autour du soleil à un endroit appelé L2, à un million de kilomètres de la Terre, où les champs gravitationnels combinés de la lune, de la Terre et du soleil conspirent pour créer un lieu de repos semi-stable. Son miroir se compose de 18 hexagones de béryllium recouverts d’or et ressemble à un tournesol – si vous pouviez le voir d’ici – flottant sur la lame d’une pelle géante, qui est un écran solaire qui garde le télescope froid et pointant toujours vers l’extérieur de notre propre étoile .

Les images qui seront révélées mardi ont été sélectionnées par une petite équipe d’astronomes et d’experts en sensibilisation scientifique pour montrer les capacités du nouveau télescope et faire tomber les chaussettes du public. Ils seront présentés au Goddard Space Flight Center à Greenbelt, Md. La publication des images sera suivie d’un séminaire scientifique et d’une ruée d’astronomes professionnels vers leurs ordinateurs pour commencer à prendre et à analyser leurs propres données à partir d’observations scientifiques qui ont commencé en juin.