Photos du tapis rouge – Hollywood Life

Crédit d’image : Xavier Collin/Agence de presse d’image/SplashNews.com

Tu n’aurais jamais su ça michelle williams vient d’accoucher alors qu’elle assistait à la première de Les Fabelman au Festival du film AFI à Los Angeles le 7 novembre. La femme de 42 ans a tué le tapis rouge dans une robe ajustée en satin noir à épaules dénudées avec un corsage corset et une jupe à fente haute.

Plus à propos Michelle Williams – Actrice

La robe de Michelle comportait un décolleté à épaules dénudées avec un corsage corset serré qui resserrait sa taille et une jupe droite qui avait une fente à hauteur de hanche sur le devant. Elle a complété son look avec une paire de talons noirs à bride à la cheville et un magnifique collier ras du cou en or épais.

Quant à son glam, Michelle avait sa coupe de cheveux blonde courte et droite tout en se séparant au milieu et un subtil smokey eye avec une lèvre nude brillante complétait son look chic.

Michelle a donné naissance à son troisième enfant, un fils, avec son mari, Thomas Kaill au cours du dernier mois. La dernière fois que nous avons vu Michelle, c’était en septembre, alors qu’elle arborait encore son baby bump. Le couple partage un autre fils, Cerfnée en 2020. En plus de ses deux fils, Michelle a une fille, Mathilde17 ans, qu’elle partageait avec son compagnon, Livre de santédécédé en janvier 2008.

Michelle a été vue pour la première fois avec son nouveau bébé le 29 octobre, alors qu’elle se promenait avec Thomas. Michelle portait une veste Barbour vert olive avec un pantalon noir ample tandis que son fils était attaché à sa poitrine dans un Baby Bjorn. Son fils portait une combinaison blanche avec un chapeau gris coupé qui avait de petites oreilles de lapin qui dépassaient sur le dessus.