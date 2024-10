Photos du tapis rouge du gala du musée de l’Académie 2024

Le Gala du Musée de l’Académie 2024 a été l’un des événements les plus étoilés – et les plus élégants – de l’année.

Le samedi 19 octobre, les plus grands noms du divertissement se sont réunis au LACMA West à Los Angeles pour l’événement, une collecte de fonds pour le musée. Méchant les costars Ariana Grande et Cynthia Erivo portaient des looks rappelant leurs personnages, tandis que Selena Gomez portait une robe bleu marine ajustée. Kaia Gerber a repris le look top model de sa mère Cindy Crawford sur le tapis, et Kim Kardashian, Kylie Jenner et Kendall Jenner ont passé une soirée en famille au gala.

Parmi les célébrités également présentes figuraient Nicole Kidman, Ayo Edebiri, Demi Moore, Pamela Anderson, Joe Alwyn et Kerry Washington, entre autres sur la liste des invités de premier plan.

Découvrez ici quelques-uns des plus beaux looks du Gala du Musée de l’Académie, de la robe à pois de Grande au costume avant-gardiste de Colman Domingo.