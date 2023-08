PHOTOS : Du plaisir le premier jour de l’Armstrong IPE

Parmi les nombreux événements de l’Armstrong IPE 2023 figurent les concours destinés aux vendeurs commerciaux et agricoles. (Bowen Assman – Étoile du matin) Le groupe Hat Trick, composé de trois membres de Vernon et d’un de Lumby, a diverti la foule de l’après-midi du mercredi 30 août. (Bowen Assman – Morning Star) Heather Kakofke et son petit-fils, Cooper, font un tour sur le Super Slide lors de la première journée de l’IPE Armstrong 2023. (Bowen Assman – Étoile du matin) La grande roue toujours populaire de l’Armstrong IPE 2023. (Bowen Assman – Étoile du matin) Le grand champion du porc Boone Davidson pose avec son trophée après la conclusion du concours porcin. (Bowen Assman – Étoile du matin) Des fleurs ornent une table lors de l’exposition horticole de l’IPE Armstrong 2023. (Bowen Assman – Étoile du matin) Un cavalier seul galope sur un cheval dans l’un des anneaux de l’Armstrong IPE 2023. (Bowen Assman – Étoile du matin) Tous les concurrents du concours porcin posent pour une photo après la conclusion de leur événement à l’Armstrong IPE 2023. (Bowen Assman – Étoile du matin) Les chevaux de race vedette sont gardés dans une écurie, avant leurs présentations à l’IPE Armstrong 2023. (Bowen Assman – Morning Star) Les cavaliers hurlants profitent d’un tour passionnant sur l’un des nombreux manèges de carnaval disponibles à l’Armstrong IPE 2023. (Bowen Assman – Étoile du matin) Le grand champion Hog ​​Elvis Pigsley – qui n’est rien d’autre qu’un porc abattu ici – fait une pause dans l’attention de l’IPE le jour de l’ouverture, le mercredi 30 août. Le morceau d’amour brûlant l’a fait à sa manière avec l’aide de son propriétaire d’Armstrong 4H, Boone Davidson, 10 ans, à gauche. La foire se poursuit tout le week-end, avec le dernier jour dimanche. Voir la page A8 du journal The Morning Star pour un aperçu d’un autre cochon historique. (Bowen Assman/Étoile du Matin)

Pas de défilé, pas de problème à l’Exposition provinciale de l’intérieur 2023 à Armstrong.

Le mercredi 30 août était le jour d’ouverture de l’IPE, et malgré l’annonce tardive de l’annulation du défilé populaire, la première journée s’est déroulée sans accroc.

L’IPE a été bien remplie l’après-midi, avec des divertissements pour toute la famille, notamment de la nourriture, des jeux de carnaval, de l’horticulture, des expositions agricoles ainsi que de nombreuses autres expositions et spectacles.

En 2023, les concours porcins, veaux et caprins ont fait leur retour, pour la première fois depuis 2019.

«C’était tellement formidable de voir le retour de ces événements pour les enfants», a déclaré Kelly Brown, dirigeante du Armstrong Multi 4-H Club.

Les 4-H sont un groupe qui vise à enseigner aux jeunes comment devenir des adultes productifs et sûrs d’eux grâce à l’agriculture.

« Les 4-H enseignent plusieurs leçons aux enfants », a déclaré Brown. « L’acte principal d’acheter un animal (cochon, veau ou chèvre), de contribuer à en prendre soin, à l’élever, à le montrer, puis à le vendre est incroyablement gratifiant. »

Les membres du groupe sont généralement âgés de neuf à 19 ans.

La compétition porcine a débuté le premier jour de l’IPE, avec des enfants (propriétaires de l’animal) faisant visiter aux cochons une petite scène. Ils sont jugés sur les caractéristiques génétiques des porcs, telles que la croissance, le degré de musculature, la maigreur et la structure.

Les animaux seront vendus aux enchères le vendredi 1er septembre à 17h.

Visitez armstrongipe.com et consultez le journal The Morning Star et en ligne pour plus d’informations sur les autres événements de l’exposition, qui se déroule jusqu’au dimanche 3 septembre.

