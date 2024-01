Les félicitations sont de mise pour Divertissement ce soir la correspondante Cassie DiLaura, qui s’est mariée avec Brett Lazar, un entrepreneur, à Cabo San Lucas, au Mexique, le samedi 13 janvier 2024. La célébration intime du couple, à laquelle ont assisté 65 invités, était intentionnellement non traditionnelle : ils se sont concentrés sur les détails cela a renforcé leur histoire d’amour (comme faire leur première danse sur l’interprétation de “I Can’t Help Falling in Love” de Kacey Musgraves, qui a été jouée pendant la proposition de Brett) et a évité la grande fête nuptiale, le lancer de bouquets et l’entrée extravagante. “Nous sommes restés un peu discrets”, a déclaré Cassie en exclusivité à Brides.com, “mais c’est nous.”

Cassie et Brett sont devenus un « nous » grâce à un médium psychique de célébrité en août 2018. « Histoire vraie ! dit la mariée. « J’ai été contacté par le médium sur les réseaux sociaux et il s’est avéré qu’il avait un rendez-vous de dernière minute plus tard dans la soirée. C’est là que j’ai rencontré Brett ! Et oui, le médium a dit à Brett après coup qu’il avait vu “deux anneaux d’or” au-dessus de nos têtes.

Le duo a échangé des numéros et pris un verre au cours des premiers mois de la nouvelle année, puis la pandémie a suspendu leur relation naissante. “Nous nous sommes reconnectés au hasard via Instagram DM en 2021 et le reste appartient à l’histoire !” Cassie explique.

photo par Par Julieta



Suite à la proposition privée de Brett dans sa ville natale, Commack, New York, et à la célébration post-fiançailles du couple au château d’Oheka (« Fait amusant : c’est là que Kevin Jonas s’est marié et Brett sait que je suis un fan des OG Jonas Brothers – je pensais que c’était tellement une touche douce », dit Cassie), le couple a jeté son dévolu sur un mariage à destination. Dès le début, ils savaient qu’ils devaient se marier chez Cabo. L’hôtel du Cap. “Brett et moi n’avions aucun lien avec Cabo à l’origine, mais nous avons vu un autre mariage à The Cape sur les réseaux sociaux et nous avons adoré à quel point il était beau et amusant!” Cassie partage, notant qu’elle a été particulièrement impressionnée par la vue sur les toits de l’hôtel, l’ambiance intime et la nourriture. « Traitez-nous de fous, mais nous avons en fait réservé le lieu sans même le voir en personne au préalable. Lorsque nous sommes allés visiter le site plus tard, c’était tout ce que nous espérions et bien plus encore.

photo par Par Julieta



Pour sa marche dans l’allée, Cassie a choisi “The Pepa” de Neta DouvresCouture 2023 de ‘s – et bien que la robe de mariée corsetée, dotée de tulle de soie, de manches amovibles en dentelle Chantilly et de détails en perles le long de la fermeture éclair (une ode à sa défunte grand-mère, dont la propre robe de mariée comportait le même détail), ressemblait à un rêve devenu réalité le grand jour, obtenir l’ensemble était, selon Cassie, “un véritable cauchemar de mariée”. « Je me suis fait arnaquer ! Fin 2022, j’ai acheté ma robe dans un magasin de ma ville natale du Michigan peu de temps après mes fiançailles », partage-t-elle. “Cependant, au lieu de commander ma robe auprès du créateur, le propriétaire de la boutique a utilisé mon argent – ainsi que des dizaines d’autres épouses – pour jouer et a ensuite été arrêté, selon la police.”

photo par Par Julieta



Heureusement, Cassie a réussi à obtenir un remboursement de la part de sa société émettrice de carte de crédit, mais cela l’a toujours laissée sans robe de mariée. Déterminée à retrouver la même robe, elle a découvert le seul magasin de mariage en Californie, où elle vit, qui la vendait : àLouise Mariée à San Diego. «J’ai fait un voyage là-bas et la propriétaire, Anne Woychak, n’aurait pas pu être plus serviable. Elle était si gentille et se sentait mal à cause de ce que j’avais vécu », dit-elle. «À quelques mois seulement de mon mariage, elle a rapidement commandé la robe de mes rêves et m’a mise à jour à chaque étape du processus. Elle est la raison pour laquelle mon histoire de cauchemar nuptial se poursuit avec bonheur, donc je lui en suis éternellement reconnaissante ! »

Chaussures de Belle Belle (une marque confortable qu’elle a trouvée via le film de Jennifer Lopez, Mariage au fusil de chasse), boucles d’oreilles de NADRIet un voile fluide, emprunté à sa meilleure amie depuis plus de 20 ans, complétaient son look intemporel – et une routine de soins de la peau méticuleuse assurait son maquillage, géré par sa coiffeuse et maquilleuse de longue date et amie proche. Annetta McBain, était impeccable. «En fait, j’ai préparé ma peau pour le mariage pendant une année entière avec l’aide de Rena Shamoon du Rochester Beauty Bar dans le Michigan et de Cheryl Burns chez le Dr Adrian Yi à Los Angeles», partage-t-elle. Plusieurs traitements au laser ont contribué à son éclat de mariée, tout comme son célèbre bronzage en spray Dolce Glow, gracieuseté de « ma douce amie Isabel Alysa, qui vaporise aussi Kim Kardashian et Jennifer Lopez ! dit Cassie. “Je suis très reconnaissant envers le village d’amis qui m’a aidé à me préparer pour mon grand jour.”

Mis à part le drame de la robe de mariée, le reste du processus de planification du mariage du couple s’est déroulé sans problème, grâce à une équipe de fournisseurs de premier ordre, qui comprenait l’organisatrice Fadwa El Maliki de Célébrations à Cabofleuriste Blush N’ Roseset la photographe Julieta Amezcua de Par Julieta. Cassie et Brett ont immédiatement réservé cette dernière, car elle était une autre des raisons pour lesquelles ils voulaient une cérémonie à Cabo en premier lieu. « Son style et son utilisation de tons chauds sont tout simplement époustouflants. C’était aussi incroyable de travailler avec elle », dit Cassie.

photo par Par Julieta



photo par Par Julieta



Lorsque le grand jour est enfin arrivé, Cassie et Brett, resplendissants dans un costume noir personnalisé de Kenny’s Vêtements pour hommes à Woodbury, New York, ont pu savourer chaque instant, à commencer par leur cérémonie au bord de l’océan, qui était une affaire de famille. Leurs frères et sœurs (qui portaient des ensembles entièrement noirs et servaient de fête de mariage) se tenaient à côté d’eux à l’autel pendant que le père de Brett officiait – et le couple a même trouvé une autre façon d’honorer la grand-mère de Cassie à travers la musique. « Notre violoniste, Gérardo Díaza joué « Somewhere Over the Rainbow », la chanson préférée de ma défunte grand-mère, c’est aussi la chanson préférée du père de Brett », dit-elle. “C’était un de ces moments qui vous frappent directement.”

photo par Par Julieta



photo par Par Julieta



photo par Par Julieta



Après que les deux hommes aient échangé leurs vœux et scellé l’accord avec un baiser, il était temps de faire la fête dans l’espace de réception soigneusement conçu du couple, qui présentait une palette de couleurs neutres. Une seule table d’honneur et un mélange de stations rondes encadraient la piste de danse ouverte pour faciliter les échanges. Sur les tables, les deux hommes ont mis beaucoup de bougies et ont opté pour des vases à boutons entièrement blancs au lieu d’arrangements plus luxuriants ; assiettes de présentation ivoire et serviettes beiges de Bazar de Cabo (« J’ai été inspiré par un autre mariage que j’ai vu sur Instagram au Cap ! » dit Cassie) a complété le look. La touche finale ? Cartes de menu typographiques ivoire de Frappé (l’entreprise s’est également occupée de la papeterie de mariage et des marque-places du couple). “Dès le premier jour, Minted a joué un rôle important dans notre parcours de mariage et j’ai vraiment adoré le processus de leur utilisation”, déclare Cassie.

photo par Par Julieta



Avant une série de discours sincères de leurs frères et sœurs, que le couple a qualifiés de l’un de leurs moments forts de leur grand jour, Cassie et Brett ont partagé leur première danse sur « Can’t Help Falling in Love » de Kacey Musgraves, qui les a immédiatement ramenés à leur Fiançailles 2021. «La première fois que Brett et moi avons entendu l’interprétation, c’était lors d’un road trip à Las Vegas et nous avons tous les deux fondu en larmes. C’était également la même chanson que celle qui jouait lorsque nous nous sommes fiancés, donc c’était un moment assez bouclé, beau et émouvant », dit Cassie. “Et c’est la version pour violon qui a été jouée pendant que je marchais dans l’allée.”

Néstor Morales par DJ Co. a gardé les invités debout pour le reste de la soirée, jouant tous les genres préférés du duo (ils sont de grands fans de musique country). « Pour notre playlist, nous voulions le mélange parfait de hits, de classiques, de Motown et de country. Et évidemment, je devais inclure les Jonas Brothers ! dit Cassie. Les participants ont dégusté des churros (au lieu du gâteau de mariage) après le dîner ; les deux hommes disent que ce changement était « non négociable ».

photo par Par Julieta



Mais le véritable non-négociable du couple, dit Cassie, était de se donner suffisamment de temps pour que leur mariage se déroule sans accroc. «Nous avons eu des fiançailles de 17 mois et, pour être honnête, nous avions besoin de tout ce temps pour concilier nos vies professionnelle et personnelle avec la planification de notre mariage», dit-elle. Son meilleur conseil aux couples actuellement en phase de planification ? “Apprécier le processus. Vous n’êtes engagé que pendant une courte période dans le grand schéma des choses, alors appréciez à quel point c’est excitant, qu’il s’agisse de vous appeler « mon fiancé », de choisir les chaises avec lesquelles aller ou de discuter sérieusement de l’avenir. plans », dit Cassie. “Tout cela est vraiment excitant!”