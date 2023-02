Photos du mariage de Chitrashi Rawat-Dhruvaditya Bhagwanani OUT: Chak De co-star de Shah Rukh Khan est la plus heureuse alors qu’elle prend Saat Pheras [VIEW PICS]

C’est la saison des mariages pour l’industrie cinématographique. Récemment, l’acteur Athiya Shetty, fille de Suniel Shetty, a épousé son petit ami joueur de cricket KL Rahul. Le couple adoré de Bollywood, Sidharth Malhotra et Kiara Advani, est sur le point de se marier et maintenant la fille de Chak De, Chitrashi, s’est également mariée avec son petit ami. L’acteur Chitrashi Rawat a épousé son petit ami Dhruvaditya Bhagwanani le 4 février 2023. Elle a joué le rôle du film Chak De India de Komal In Shah Rukh Khan. Le mariage a eu lieu à Bilaspur, Chhattisgarh. Plusieurs photos du couple de jeunes mariés ont fait surface sur les réseaux sociaux après le mariage. L’actrice avait l’air élégante et jolie comme une mariée.

Rawat portait un lehenga doré et rouge en l’accessoirisant de bijoux traditionnels. Dhruvaditya a opté pour un sherwani beige et un turban rouge assortis à son lehenga. Quelques-unes de leurs photos de mariage sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Sur l’une des photos, on voit Dhruvaditya embrasser le front de sa nouvelle épouse. Dans un autre, le couple a montré des cœurs coréens alors qu’ils posaient pour la caméra. Ils ont également été cliqués avec leur famille après le mariage. Le couple voulait un mariage simple pour économiser de l’argent pour de futurs voyages.

Chitrashi Rawat a également partagé des photos et des vidéos de ses cérémonies de mariage comme Haldi et Sangeet. Ses amis de l’industrie du cinéma et de la télévision l’ont rejointe pour célébrer sa journée spéciale. Sayantani Ghosh Delnaaz Irani, Vidya Malvade, Moonmoon Banerjee, Shilpa Shukla, Tanya Abrol et d’autres ont assisté au mariage de Chitrashi et Dhruvaditya.

Sur le plan du travail, Chitrashi a joué dans divers films en dehors de Chak De India. Priyanka Chopra et Kangana Ranauts Fashion et Genelia D’souza et Tere Naal Love Ho Gaya de Ritesh Deshmukh sont à son actif. D’autre part, Dhruvaditya est également acteur et a joué dans des films comme The Grey, Flight et la série Web Damaged. Les deux ont partagé l’écran en travaillant ensemble dans Prem Mayee.