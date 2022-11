Photos du look visqueux – Hollywood Life

Voir la galerie





Heidi Klum, la reine d’Halloween, a fait une entrée remarquée lors de sa fête d’Halloween à New York. L’homme de 49 ans est entré (ou plutôt a rampé) comme un énorme ver. Oui, tu l’as bien lu. Elle a transformé la tête aux pieds en un ver, avec une tête incurvée et une queue. le mari d’Heidi, Tom Kaulitzdéguisé en pêcheur à l’œil sanglant.

Heidi a organisé sa 22e fête annuelle costumée d’Halloween cette année après deux ans sans avoir eu la fête effrayante. Elle a passé les heures qui ont précédé sa fête d’Halloween à taquiner son costume aux fans et à les emmener à travers les heures de maquillage d’effets spéciaux qu’il a fallu pour parfaire son look. Elle a commencé à se préparer pendant le week-end. Elle a obtenu un bronzage par pulvérisation, qu’elle a montré dans une photo NSFW presque nue qu’elle a fièrement partagée sur son flux Instagram.

Le premier post d’Halloween du connaisseur d’Halloween était une vidéo panoramique de plusieurs conteneurs de peinture pour le corps et le visage. “#HeidiHalloween2022 commence…”, a-t-elle légendé. La mère de quatre enfants a ensuite partagé une vidéo similaire, mais elle a augmenté la chair de poule en ajoutant un éclairage rouge à la vidéo. Elle a également récité fièrement un poème de préparation. “Un peu de couleur, un peu de peinture, fait de vous ce que vous n’êtes pas”, a-t-elle dit de manière énigmatique. Ensuite, Heidi a partagé une vidéo qui a donné aux fans un aperçu majeur de son costume. Elle a encouragé les fans à consulter sa diffusion en direct sur Amazon car elle avait une couleur noire fumée appliquée sous ses yeux, comme on le voit ci-dessous. Elle portait également une seule lentille de contact extraterrestre et avait une prothèse collée à son menton.

Enfin, Heidi a partagé son maquillage de visage terminé, qui comprenait des pièces prothétiques collées sur son front et son menton et avec une texture ratissée. “Joyeux Halloween, tout le monde!” s’est-elle exclamée sur Instagram. “Venez tout de suite !”

L’ange de Victoria’s Secret a également montré quelques extraits de son mari de trois ans, Tom Kaulitz, se prépare pour la grande fête sur son histoire Instagram. Il resta immobile alors qu’il autorisait un styliste à placer une lentille de contact brun-orange dans son œil, mais le reste de son costume était caché.

Heidi organise des fêtes d’Halloween exagérées depuis 2000, d’où la raison pour laquelle elle est une célébrité souvent liée à la période goule-tastique de l’année. Elle s’est transformée en certaines des stars et créatures créatives les plus emblématiques au fil des ans, telles que Betty Boop (2002), un cadavre (2011), un beau papillon (2014) et sans doute la plus célèbre, Jessica Rabbit (2015). Elle a même une règle qui interdit à quiconque d’entrer s’il n’est pas habillé en costume. “La majorité des invités n’étaient pas super habillés”, a-t-elle rappelé à Le journaliste hollywoodien à propos de son premier shindig annuel dans une interview de 2019. “Donc, après cela, j’ai mis en place une règle” pas de costume, pas d’entrée “. Nous avons rapidement appris aux gens que si vous ne venez pas déguisé, vous n’y entrez pas. Les costumes s’agrandissent et s’améliorent chaque année. Et c’est parce que les clients savent qu’ils n’entreront pas s’ils ne l’apportent pas.

Malheureusement, ses soirées ont été annulées en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, mais cela ne l’a pas empêchée de tout mettre en œuvre pour ses vacances préférées. Pendant les deux années, elle a sorti des courts métrages mettant en vedette Tom et ses enfants, Léni, Henri, Johanet Lou. Le premier film mettait en vedette les quatre enfants du mannequin allemand se transformant en momies zombies et la pourchassant à travers leur maison, tandis que la vidéo de 2021 montrait Heidi comme un zombie assoiffé de sang.

Qu’elle organise une fête ou qu’elle crée un thriller zombie, Heidi sait que les gens attendent le maximum d’elle à chaque saison envoûtante. “J’embrasse ce titre [of Queen of Halloween]! Et je veux toujours être à la hauteur, année après année », s’est-elle exclamée.