Photos du look – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Getty Images pour Casamigos

Josh Duhamel et Audra Mari ont prouvé qu’ils avaient le sens de l’humour à propos de leur différence d’âge lorsqu’ils se sont habillés comme un autre couple célèbre qui a eu une romance de mai à décembre pour Halloween. L’acteur, 49 ans, et le mannequin, 28 ans, ont montré des costumes de feu J. Howard Marshall et Anna Nicole Smith lorsqu’ils ont assisté à la fête annuelle d’Halloween de Casamigos à Beverly Hills, en Californie, le 28 octobre. sa nouvelle épouse dans son testament, ce qui a provoqué une bataille judiciaire de plusieurs années entre sa succession et celle d’Anna.

Plus à propos Josh Duhamel

Alors qu’il était en costume des célèbres tourtereaux, Josh utilisait une marchette et était vêtu d’un costume gris clair et d’une cravate à motifs noirs, semblables à ceux que l’homme d’affaires portait. Audra a canalisé Anna dans une mini-robe noire scintillante sans manches, un collier tour de cou et des talons. Josh avait également une casquette chauve avec des bandes de cheveux blancs juste sur les côtés tandis que son amie portait une perruque blonde.

La sortie d’Halloween de Josh avec Audra, qu’il a épousée cette année, survient après qu’il a révélé qu’il devait se rendre aux urgences avant et après leur mariage en raison d’une blessure au dos causée par une danse trop intense dans le bus de la fête de mariage. Il a pu traverser le mariage en prenant un médicament anti-inflammatoire.

“Le lendemain matin, après le mariage, je ne pouvais plus sortir du lit”, a-t-il déclaré dans une interview sur Le spectacle de Kelly Clarkson. Il a poursuivi en expliquant qu’Audra avait dit: «’Oh mon Dieu. Tout va bien ici. C’est, genre, le premier jour de mon mariage, et je promène mon mari dans un fauteuil roulant.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





« Je suis déjà bien plus âgé qu’elle. Ce n’était pas un bon début », a-t-il poursuivi en plaisantant sur les vœux qu’ils ont prononcés. “J’étais comme, ‘Bébé, pour le meilleur ou pour le pire.'”

Josh et Audra, qui sont tous deux du Dakota du Nord, ont décidé de se marier à Fargo et cela s’est avéré être un événement incroyable, malgré la blessure de Josh. “C’était la chose la plus importante pour nous. Non seulement c’est chez nous, mais c’était tellement pratique pour tous ceux avec qui nous aimons aller », a déclaré Audra. Vogue Australie le mois dernier. “Je suppose que le romantique en moi a toujours l’impression que nous ne sommes que deux enfants d’une petite ville du Dakota du Nord qui se sont rencontrés à Los Angeles. Mais nous serons toujours à la maison, peu importe où nous sommes dans le monde. »