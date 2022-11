Photos du look – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Stephen Lovekin/Shutterstock

Elon Musk était clairement de bonne humeur alors qu’il assistait Heidi Klum Fête d’Halloween le lundi 31 octobre. Le milliardaire, 51 ans, a fléchi les bras et avait l’air de crier en posant pour une photo sur le tapis rouge, en tenue de samouraï. Il semblait qu’il était d’humeur festive, après avoir finalisé son accord pour acheter Twitter la semaine précédente.

Plus à propos Elon Musk

Elon semblait porter des vêtements décontractés sous le costume. L’équipement de samouraï était profond, rouge sang et avait une chèvre imprimée sur le devant. Son costume était complet avec des protège-poignets et des couvre-jambes. Outre la photo où il avait l’air de crier, il y avait une autre photo où il souriait simplement et avait l’air heureux.

Le rendez-vous d’Elon pour la fête était sa mère Maye, qui l’a également accompagné au Met Gala en septembre. Son costume n’était pas aussi clair, mais elle portait un trench-coat en cuir et des bottes noires à talons hauts avec des lacets rouges. Elle semblait également avoir certains de ses cheveux teints en noir, alors c’était peut-être un look moderne de Cruella Deville.

Elon avait partagé une photo de lui et de sa mère ainsi qu’une autre femme avant de se rendre à la fête le Twitter. Il a également posté une photo de lui sortant d’une voiture dans son costume. “Halloween avec ma mère”, a-t-il écrit avec la photo.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





La fête d’Halloween a eu lieu peu de temps après l’acquisition controversée de Twitter par Elon. La nuit avant qu’Elon ne se rende à la fête d’Heidi, il était également invité à de Bella Thorne fête le dimanche soir. Un invité à la fête a révélé à HollywoodLa Vie exclusivement que le fondateur de Tesla était heureux de discuter “ouvertement” de ses projets pour Twitter avec les invités. “L’apparition d’Elon a fait parler tout le monde et tant d’invités lui ont posé des questions sur Twitter”, a déclaré la source. “Il en parlait ouvertement et il était clair qu’il était super fier de s’approprier Twitter. Il semblait très investi émotionnellement. Personne ne venait le chercher ou n’essayait de se disputer. Au contraire, c’étaient des conversations très matures qui avaient lieu, où Elon écoutait les pensées des gens, et on pouvait dire qu’il était vraiment intéressé.