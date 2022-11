Photos du look – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Jim Ruymen/UPI/Shutterstock

Kris Jenner absolument tué Halloween cette année quand elle s’est déguisée en Wonder Woman. La femme de 66 ans a porté une petite mini-robe en satin bleu et rouge qui mettait en valeur ses longues jambes toniques. Entre-temps, Cory Gamble déguisé en entraîneur portant une tenue bleue de la tête aux pieds.

Kris a posté la photo d’elle et de Corey avec la légende : “Moi et mon entraîneur ! #HappyHalloween @coreygamble. Sur la photo, Kris était magnifique dans ce costume rouge et bleu qui avait un décolleté décolleté doré avec une jupe bleue super courte couverte d’étoiles blanches. Elle a stylisé le mini court avec une paire de collants nude et des bottes en cuir rouge à hauteur du genou.

Quant au reste de ses accessoires, Kris portait un bandeau à étoiles dorées et rouges avec de gros cerceaux dorés et une longue cape rouge qui traînait derrière elle. Pendant ce temps, Corey s’habillait en entraîneur de baseball des Los Angeles Dodgers lorsqu’il portait un sweat à capuche à manches trois-quarts avec un short assorti, des chaussettes hautes, des baskets bleues et une casquette de baseball bleue des LA Dodgers.

Des tonnes de personnes se sont précipitées dans la section des commentaires de Kris pour dire à quel point elle était belle, y compris sa fille, Khloe kardashian, qui a commenté: “Tu es betta weeeerrrrkkkk.” Kris a posté un autre diaporama de photos d’elle portant le costume avec la légende “Boss le jour, Wonder Woman la nuit”. Nous avons pu mieux voir son costume alors qu’elle se retournait, montrant les manches longues nues portées sous sa robe, ainsi que les brassards dorés autour de ses poignets. Le décolleté de la robe était super plongeant, révélant un grand décolleté tandis qu’un œil charbonneux sensuel et une lèvre nue liaient son look.

