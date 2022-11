Photos du look – Hollywood Life

Crédit d’image : Stephen Lovekin/Shutterstock

Pur ronronnement ! Léni Klum était le miaulement du chat alors qu’elle rôdait sur le tapis rouge devant maman Heidi Klum 21e fête d’Halloween annuelle, qui a eu lieu le 31 octobre 2022 à New York.

L’étourdissant de deuxième génération, 18 ans, avait l’air méchamment beau alors qu’il était habillé comme Homme chauve-souris la méchante Catwoman pour la soirée de sa maman top model. Leni a montré sa silhouette vêtue d’une combinaison moulante en latex. Elle a sauté sur un masque décoré de points blancs et de rouge à lèvres rouge foncé comme de Michelle Pfieffer Version des années 90 de Catwoman, qui est l’alter ego du personnage de bande dessinée Selina Kyle.

Leni était super joueuse sur le tapis rouge, où elle a levé les griffes en posant pour des photos. Là, elle s’est assurée d’obtenir ses meilleurs angles, prenant plusieurs poses chics avant de partager un cliché avec sa maman superstar Heidi.

Alors que Leni avait l’air totalement sexy, sa mère a adopté une approche différente. Plus monstrueux que mannequin, l’ancien ange de Victoria’s Secret a enfilé un costume de ver géant et s’est déhanché sur le tapis rouge. Il était presque impossible de dire que c’était Heidi dans le costume sinueux et segmenté, qui cachait tout sauf ses yeux.

Devenir un peu effronté, son mari Tom Kaulitz s’est déguisé en pêcheur. Apparaissant au milieu de la lutte, le musicien arborait un œil au beurre noir ensanglanté tout en essayant de remonter son amour de ver sur le tapis rouge.

Heidi a révélé que son look serait lourd de prothèses lors des Daily Front Row Fashion Media Awards en septembre. Là, elle a également admis que son costume de 2022 était moins que confortable, racontant Personnes, « Je ne pense pas que je me sois jamais senti aussi claustrophobe que je me sentirai ce soir-là. J’ai un faible pour me sentir claustrophobe. Surtout si j’en ai trop sur moi et que je ne peux pas l’enlever.

Mais Heidi était optimiste. “Je vais devoir vraiment passer à travers”, a-t-elle ajouté. “Quand vous l’avez, vous ne pouvez pas vous dire : ‘Oh, c’est une perruque et enlève-la.’ Je ne peux rien enlever. C’est collé. »