Photos du look – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ShotbyNYP / BACKGRID

Megan Fox et Mitrailleuse Kelly a remporté Halloween et ils l’ont prouvé lorsqu’ils ont assisté à une fête chez Delilah à Los Angeles le 31 octobre. fentes hautes sur le devant. Pendant ce temps, MGK s’est déguisé en Link du jeu vidéo avec des oreilles d’elfe et tout.

Plus à propos Megan Fox

La tenue de Megan était magnifique car elle portait un corset marron moulant qui avait un décolleté incroyablement bas, révélant un décolleté ample. Elle a stylisé le haut avec une jupe longue blanche transparente qui avait deux fentes plongeantes sur le devant, en commençant par sa hanche. Elle a mis ses longues jambes toniques en valeur dans la jupe qui avait un panneau à motifs sur le devant et elle a accessoirisé avec des bottes à lacets en cuir noir à hauteur de cuisse avec des lacets jaunes.

Quant à son glam, elle a secoué des cheveux blonds platine super longs et ondulés avec une jolie couronne de fleurs. Des oreilles d’elfe, des sourcils épais et sombres, un smokey eye sensuel et une lèvre nude brillante ont lié son look.

Pendant ce temps, MGK avait l’air parfait en tant que Link lorsqu’il portait un pantalon baggy beige avec une chemise en soie marron, des brassards en cuir, des bottes en daim marron souples et un bandana. Il avait ses cheveux blonds détachés et raides tandis que des oreilles pointues d’elfe sortaient de derrière ses cheveux. Une fausse épée massive et une ceinture en cuir marron complétaient son costume.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant



Bradley Cooper et sa fille Lea, 5 ans, rencontrent Brooke Shields et ses filles Rowan, 19 ans, et Grier, 16 ans, pour le déjeuner : Photos

Ryan Gosling et Eva Mendes emmènent leurs filles tromper ou traiter à Sydney lors d’une rare sortie en famille

Leonardo DiCaprio, 47 ans, et Gigi Hadid, 27 ans, aperçus ensemble à la fête d’Halloween : rapport



Megan et MGK ont tué Halloween et à part ce costume, ils sont sortis l’autre nuit en portant des costumes de bondage sexy. MGK s’est déguisée en prêtre impie, vêtue d’un manteau noir avec des croix rouges tandis que Megan portait un soutien-gorge en latex avec des sous-vêtements en dentelle complètement transparente et des collants en résille alors qu’elle était attachée à MGK par une chaîne qui pendait autour de son cou.

Un autre costume qu’ils portaient cette année était Tom Lee et Paméla Anderson. Megan portait une mini-robe moulante en latex rouge et rose avec un décolleté plongeant qui montrait un décolleté massif tandis que MGK portait une courte perruque noire, un débardeur blanc et un pantalon skinny en cuir noir.