Photos du look – Hollywood Life

Crédit d’image : Kristina Bumphrey/Starpix/Kobal/Shutterstock

Parlez d’un hommage! Jordyn Woods était un sosie de diva Diana Ross à Halloween 2022. La bombe, 25 ans, suintait de glamour disco alors qu’elle se transformait en icône de la musique, qui a 78 ans, pour un costume de premier ordre Instagram.

Jordyn avait l’air divine alors qu’elle se glissait dans un body transparent et étincelant et portait ses cheveux dans un afro complet et naturel pour les clichés en noir et blanc, qui étaient du photographe StillVika. Amplifiant encore plus le glamour, le mannequin né en Californie a empilé les perles et portait de grands cils.

Levant les paumes et donnant à la caméra un regard écarquillé, l’Instagram de Jordyn était une recréation parfaite de l’emblématique de la chanteuse “Endless Love”. Vogue séance photo réalisée par un photographe légendaire Richard Avedon en 1969. Elle a légendé le message avec une référence parfaite à Diana, l’ancienne chanteuse de Les Suprêmes. “Pourquoi les imbéciles tombent-ils amoureux”, a écrit Jordyn, ajoutant un emoji au cœur rouge.

Ce n’était pas le seul look inspiré par Diana de la star pour la journée. Elle s’est également transformée en superstar dans un autre gros plan Instagram. Elle y portait un délicat foulard au crochet avec des diamants enroulés autour de ses poignets.

Le costume d’Halloween de Jordyn était beaucoup plus sexy que son look du week-end. Elle et son petit ami Karl-Anthony Towns sont devenus maladroits alors qu’ils se transformaient en duo R&B Soie Sonicles alter-ego très groovy de Bruno Mars et Anderson Paak. Ils avaient l’air totalement rétro tout en montrant leurs costumes d’une arcade dans une vidéo TikTok.

Jordyn et Karl sont tout simplement fous l’un de l’autre. Après des années d’amitié, la relation s’est transformée en une romance en 2020. Depuis, ils sont presque inséparables.

Le mannequin a même qualifié la pro de la NBA de sa “meilleure amie” lors d’un épisode de sa série Instagram Régulier en 2021. “Je pense que c’est plutôt cool de sortir avec votre meilleur ami”, a-t-elle expliqué. “On se connaît. Nous connaissons le cœur de l’autre. Nous nous connaissons dans les bons et les mauvais jours et nous avons traversé beaucoup de mauvais jours ensemble.