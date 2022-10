Photos du look – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Lori Harvey25 ans, canalisé Beyoncé dans son dernier costume d’Halloween ! La magnifique mannequin s’est rendue sur Instagram pour partager des clips vidéo et des photos d’elle habillée comme la chanteuse dans son clip “Me, Myself, and I” et elle avait l’air incroyable. Elle avait les cheveux longs et blonds avec une frange et portait une robe noire sexy à épaules dénudées similaire à celle de Beyonce, alors qu’elle posait pour les photos confiantes.

Lori s’est également habillée dans une autre des tenues de Beyonce, dans le clip vidéo qu’elle a posté, et elle comprenait un haut sans manches vert citron avec un décolleté plongeant et une jupe blanche moulante. Elle a tiré une partie de ses cheveux en arrière et a ajouté d’épaisses boucles d’oreilles à paillettes au look. Elle a inclus des extraits de vrais vidéoclips et ils ont prouvé à quel point elle ressemblait à Beyonce dans ses costumes d’Halloween.

“Toutes les dames si vous me sentez, aidez-moi à le chanter 🎶Moi, moi-même et moi: partie 1”, a-t-elle sous-titré le premier message avant d’ajouter le second et de le sous-titrer avec, “Moi, moi-même et moi: partie 2.” Ses fans n’ont pas hésité à commenter les looks et ils ont semblé les adorer. “J’adore cette vidéo et ce choix de costume parfait”, a écrit un adepte tandis qu’un autre a admis qu’il “n’avait pas vu cela venir”. Un troisième a révélé qu’ils ne pouvaient pas la distinguer de Beyonce et un quatrième l’a appelée “Loriyonce”.

Les derniers looks de Beyonce de Lori viennent après qu’elle ait attiré l’attention pour avoir partagé d’autres photos d’elle-même pour la “saison effrayante”. Elle portait un manteau en PVC noir qui sortait d’une épaule et des talons noirs à lanières, dans les instantanés. Elle avait également les cheveux jusqu’au menton baissés et séparés au milieu alors qu’elle tenait un sac à main assorti à sa tenue.

Quand Lori n’étonne pas sur sa page de médias sociaux, elle le fait dans des campagnes. Elle a récemment posé dans un short de vélo une pièce pour Gymshark et avait l’air aussi en forme que possible. Sur une photo, elle se tenait près d’une piscine alors qu’elle tenait une bouteille d’eau et avait les cheveux relevés en un chignon haut. Elle avait la tête tournée vers la caméra et montrait une expression faciale confiante.