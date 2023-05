Photos du défilé Louis Vuitton – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Marco Piovanotto/ABACA/Shutterstock

Oprah Winfrey a montré son incroyable perte de poids au Louis Vuitton Cruise Show à Isola Bella en Italie le 24 mai. .

Pour l’événement, Oprah a porté une tunique à manches longues crème boutonnée qui se terminait à ses genoux. Elle a cintré sa taille étroite avec une fine ceinture en cuir noir et a stylisé le haut avec une paire de pantalons larges à rayures assortis. Une paire d’escarpins Louis Vuitton à bouts pointus en cuir marron et un sac à main assorti complètent sa tenue. Quant à son glam, Oprah avait ses longs cheveux mi-hauts mi-bas tandis qu’une lèvre brune brillante et un œil charbonneux foncé liaient son regard ensemble.

Oprah a maigri ces dernières années et cela n’est pas passé inaperçu. Juste après les vacances, Oprah a partagé une vidéo d’elle-même jetant ses restes de vacances en disant: « Il est temps de réinitialiser. Je vide mon frigo. Elle a partagé une grande partie de son parcours de remise en forme ces derniers temps et a même fait une randonnée de 10,2 miles après avoir subi deux arthroplasties du genou en novembre 2021.

Oprah a fait une randonnée de « gratitude » avec Gayle King et ses amis lorsqu’elle a posté une vidéo du trek avec la légende : « Au cours de cette randonnée de gratitude, je suis également reconnaissante pour mes nouveaux genoux qui m’ont porté tout au long de ce voyage. Il y a un an, je ne pouvais pas marcher et j’ai terminé 2022 en marchant 10,2 miles sur une montagne. Dieu est bon. » Dans la vidéo, Oprah a jailli: «Nous sommes arrivés au sommet où se trouve la limite des arbres. Maintenant, c’est juste la route qui coupe à travers les arbres. C’est juste incroyable. Je ne peux pas décrire à quel point c’est paisible et calme.

