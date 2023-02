Photos du 1er baiser d’Ashley Benson et Brandon Davis – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Ashley Benson et Brandon Davis fait monter la température après un rendez-vous romantique ! Le Pretty Little Liars alun, 33 ans, et l’héritier du pétrole, 43 ans, ont été vus se serrant les lèvres le jeudi 9 février après avoir dîné au hotspot japonais Sushi Park sur Sunset Boulevard. Ashley – qui a récemment lancé sa propre ligne de parfums ASH – portait une veste en cuir noire surdimensionnée et un pantalon à jambe droite alors qu’elle partait marcher sur le balcon à l’extérieur du restaurant à côté de Brandon dans les images publiées par le Courrier quotidien. Après une période de conversation, le duo s’est embrassé – confirmant leur relation après que des rapports de rencontres ont éclaté il y a quelques jours à peine.

Plus à propos Ashley Benson

Ashley et Brandon – qui sont des amis proches de ses amis communs Paris et Nicky Hilton – ont d’abord suscité des spéculations amoureuses lorsqu’ils ont été repérés à un double rendez-vous début février avec Emma Roberts et son copain Jean Cody à un match des Lakers de Los Angeles. On ne sait pas comment le duo s’est rencontré, cependant, Paris-Hilton – avec qui Brandon est sorti au milieu des années 2000 – est un pari probable.

“[Ashley and Brandon] ont beaucoup d’amis communs et sont à la fois des gens super amusants et très sociaux », PERSONNES le magazine a rapporté le vendredi 3 février après avoir été vus traîner avec Emma et Cody.

La romance d’Ashley avec Brandon est sa première grande relation publique depuis sa rencontre G-Eazy, 33 ans, qui a commencé en mai 2020. Bien qu’ils se soient séparés en 2021, le couple s’est retrouvé en janvier 2022 avant de se séparer pour de bon. Avant de devenir stable avec le rappeur “No Limit”, Ashley est sortie Cara Delevigné de 2018-2020.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Il est peu probable qu’elle fasse bientôt mention publiquement de Brandon dans des interviews ou sur les réseaux sociaux, car elle a déjà parlé d’essayer de garder ses romances privées. “Si des commérages sortent et que les histoires sont complètement fausses, que pouvez-vous faire?” dit-elle à Royaume-Uni cosmopolite en avril 2021. “Je ne vais pas m’asseoir là-bas et dire:” Ce n’est pas vrai, c’est ce qui se passe vraiment “… Je garde généralement mes relations privées… Vous ne pouvez évidemment pas aider si vous vous faites photographier ensemble. [But] c’est plus sacré comme ça. Ces moments privés sont pour vous et votre partenaire, et je pense qu’il vaut mieux ne pas être surexposé, et vous pouvez vraiment protéger votre relation si vous ne l’exploitez pas.

Lien connexe En rapport: Brandon Davis: 5 choses à savoir sur l’héritier du pétrole qui sortirait avec Ashley Benson

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.