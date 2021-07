Photos d’hydrofoil de Mark Zuckerberg : Qu’est-ce que l’hydrofoil ?

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, chevauche une planche de surf électrique tenant le drapeau américain. 4 juillet 2021. Mark Zuckerberg, Instagram

Mark Zuckerberg a célébré le 4 juillet d’une manière unique : tenant un drapeau américain alors qu’il glissait sur un plan d’eau, élevé sur une planche à environ un pied au-dessus de la surface. Le PDG de Facebook faisait de l’hydroptère, un nouveau type de sport nautique qui a gagné en popularité parmi les amateurs de plein air – et ceux qui ont beaucoup d’argent à dépenser pour un équipement sportif qui coûte des milliers de dollars. Bien que Zuckerberg soit surtout connu pour être le fondateur maladroit du plus grand réseau social au monde et l’une des personnes les plus riches de la planète, il est également devenu l’un des hydrofoilers les plus visibles, attirant davantage l’attention sur le sport en devenir. Alors que le surf nécessite la puissance d’une vague pour démarrer et que le wakeboard repose sur un bateau pour remorquer le surfeur, l’hydrofoil utilise une structure en forme d’aile sous la surface de l’eau pour créer une portance. Le cycliste utilise un contrôleur Bluetooth portable qui se connecte à un moteur électrique et à une hélice sous-marine, ou crée un élan manuellement en pompant ses jambes de haut en bas, comme le fait Zuckerberg dans son message du 4 juillet. « C’est un hydroptère. Il y a une aile sous l’eau que je pilote qui pousse la planche dans les airs », a écrit Zuckerberg dans un commentaire sur son message. « C’est très amusant. Il existe une version électrique que vous pouvez obtenir, mais dans cette vidéo, je ride une planche de foil ordinaire et je surfe sur une petite vague. »

Les tableaux électriques coûtent plus de 10 000 $

Les surfeurs caressent l’idée d’utiliser la technologie des hydrofoils depuis des décennies, mais le sport n’a vraiment décollé que lorsque les planches à foils sont devenues disponibles dans le commerce en 2018, a déclaré Nick Leason, co-fondateur de Lift Foils, qui a été l’une des premières entreprises pour les vendre. Avant les planches à foil, Leason et son entreprise vendaient des planches pour le kite surf, qui utilise un cerf-volant dans les airs pour tirer un rider sur une planche à travers l’eau. Le kite surf nécessite cependant beaucoup de compétences, ce qui limite la taille du marché, a déclaré Leason. Le foil est beaucoup plus facile à prendre en main, et on a l’impression de planer. « C’est juste cette sensation vraiment unique de voler au-dessus de l’eau », a déclaré Leason, dont la société est basée à Porto Rico. « Vous vous sentez un peu comme un pélican, ou un pélican en herbe. »

Il existe différents types de planches à hydrofoil. Les foils de surf incluent la planche et le foil mais pas de moteur, obligeant les utilisateurs à créer un élan avec leur propre corps, et coûtent généralement environ 2 000 $. Les Efoils ont des moteurs électriques qui leur permettent d’atteindre des vitesses de 25 miles par heure et se vendent généralement pour au moins 10 000 $. Bien que le foil nécessite moins de compétences que le kite surf, le prix élevé limite son marché potentiel aux amateurs de sports nautiques extrêmes et aux personnes au portefeuille bien garni. La société canadienne MSLR Electric E-Foil, par exemple, note que bon nombre de ses clients sont des joueurs de hockey de la LNH. « Les planches sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, a déclaré Carey Missler, fondateur et propriétaire de MSLR. MSLR vend deux planches efoil, la Navigator et la Player, toutes deux pour 10 000 $. ‘ai vos composants coûteux de batteries lithium-ion et de fibre de carbone. » Pour Zuckerberg, qui est la cinquième personne la plus riche du monde, avec une valeur nette d’environ 125 milliards de dollars, selon Forbes, l’argent n’est pas un problème. C’est pourquoi il possède de nombreuses planches, y compris des versions peintes et fabriquées sur mesure par Lift Foil, a déclaré Leason. « C’est notre produit sur lequel il roule dans la vidéo. Il possède probablement tous les modèles que nous avons », a déclaré Leason. « Il est vraiment dedans. Il adore ça. »

Zuckerberg « déchirait »

Zuckerberg a commencé à publier des articles sur l’hydroptère en août 2019, lorsqu’il a mis en ligne deux photos de lui-même sur une planche à foils remorquée par un bateau. « Essayer un nouveau sport à Kauai avec l’un des meilleurs, Kai Lenny, » dit Zuckerberg, se référant au surfeur professionnel. Leason a déclaré que Lenny a été essentiel à la croissance de l’hydroptère en tant que sport, en ouvrant la voie à la façon dont les gens utilisent l’équipement inconnu et en prenant le temps d’enseigner le foil à de nouvelles personnes. Cela inclut Zuckerberg, a déclaré Leason. « Je pense que Kai, il est comme magique sur un fleuret, et voit tout ce qu’il fait », a déclaré Zuckerberg sur Instagram en avril. « Cela m’a en quelque sorte aidé à me lancer dans le sport juste en le regardant déjouer une énorme vague puis se retourner, remonter le vent, remonter la vague, faire un flip hors de la vague. C’est comme Oh mon dieu. C’est irréel. » En décembre 2019, Zuckerberg a posté une vidéo de lui-même efoil tout en portant un casque orange vif. Bien que les casques ne soient pas la tenue la plus élégante, ils constituent un équipement important que les experts recommandent, en particulier pour les nouveaux foilers. Les experts recommandent également de porter des gilets antichocs. « Les planches sont faites de fibre de carbone. C’est un matériau très, très durable, ce qui signifie que si votre tête devait le frapper, cela pourrait être très dangereux si vous ne portiez pas de casque », a déclaré Taylor Coulthard, copropriétaire de MSLR. .

