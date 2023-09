PHOTOS : des talents locaux exposés lors de la 30e édition annuelle de Lake Country ArtWalk

Si quelqu’un a besoin de nouvelles œuvres d’art pour sa maison, Lake Country est l’endroit idéal ce week-end.

La 30e édition annuelle de Lake Country ArtWalk a lieu à l’école secondaire George Elliot (GESS), donnant à plus de 200 artistes locaux la chance d’exposer et de vendre leurs œuvres.

De la peinture scénique aux portraits d’animaux, en passant par les objets d’art portables et les magnifiques bols de cuisine, il y en aura pour tous les goûts lors de cet événement de deux jours, qui aura lieu le samedi 9 et le dimanche 10 septembre.

En plus de l’art de l’exposition, l’art de la musique est également au rendez-vous puisque des artistes locaux proposent de la musique live tout au long des deux jours. La narration fait également partie de l’événement, se déroulant dans la bibliothèque GESS, donnant aux gens la possibilité de raconter leur voyage sous forme audio.

En organisant cet événement chaque année, ArtWalk a deux objectifs en tête, selon son site Internet :

Soutenir les artistes;

Offrir des expériences artistiques significatives et riches au grand public.

L’événement a lieu de 10h à 17h chaque jour.

