Photos des stars d’hier et d’aujourd’hui – Hollywood Life

Crédit image : Warner Bros TV/Kobal/Shutterstock

Bien qu’il n’ait été diffusé que pendant quatre saisons sur FOX, Le CO est l’un des drames pour adolescents les plus appréciés de tous les temps. Le spectacle a aidé à lancer la carrière de stars comme Rachel Bilson, Mischa Barton, Adam Brody et Ben McKenzietout en présentant des visages familiers de longue date comme Melinda Clarke, Tate Donovan et Pierre Gallagher. Même si le spectacle commencé Il y a 20 ans, il fait encore le buzz aujourd’hui. Bien sûr, les vedettes de la série ont beaucoup changé depuis la diffusion de la série.

Mischa n’était qu’un adolescent quand Le CO était sur. Au fur et à mesure de la diffusion de l’émission, elle a publiquement traversé des années difficiles, mais est sortie de l’autre côté. Elle est devenue une femme beaucoup plus saine. C’est Adam qui a subi la plus grande transformation physique, alors qu’il est passé d’un adolescent ringard à un homme hunky. Oh, et bien sûr, les fans adorent qu’Adam ait épousé l’une des plus grandes stars de un autre drame adolescent de Le CO ère – Leighton Meester depuis Une fille bavarde.

Comme Mischa et Adam, Rachel est également passée d’une adolescente adorable à une femme magnifique. Après Le COelle a joué dans Cerf de Dixieet a apporté le même charme et charisme au spectacle qu’elle a fait sur Le CO. Pendant ce temps, Ben, bien sûr, a également grandi, avec des rôles dans des séries comme Terre du Sud et Gotham.

Nous avons rassemblé des photos d’hier et d’aujourd’hui de Les OC plus grandes stars pour montrer à quel point elles ont changé au fil des ans. Cliquez sur la galerie ci-dessus pour découvrir le chemin parcouru depuis la fin du spectacle en 2007 !

