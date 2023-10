Photos : Des Palestiniens se réfugient à l’hôpital Shifa au milieu des bombardements israéliens | Conflit israélo-palestinien Actualités

Ville de Gaza – Fatima el-Alayan est assise dans son fauteuil roulant, entourée de sa famille et de centaines d’autres personnes à l’hôpital Shifa.

Le visage profondément ridé de la grand-mère de 80 ans est résigné. Le déplacement n’est pas une expérience nouvelle pour elle mais, dit-elle, cette fois-ci lui semble en quelque sorte pire que la Nakba qu’elle a vécue en 1948.

« Nous n’avons pas de nourriture », a déclaré Fatima. « C’est bien plus difficile que ce dont je me souviens de 1948. Les Israéliens continuent de tuer des enfants. »

Fatima est arrivée à l’hôpital depuis son domicile situé dans le quartier de Shuja’iyya, à l’ouest de la ville de Gaza, il y a quatre jours, cherchant à se mettre à l’abri des bombardements israéliens incessants.

Elle est originaire d’al-Majdal, qui, avec quatre autres villages palestiniens soumis à un nettoyage ethnique, a été rasé pour faire place à la ville israélienne d’Ashkelon.

« J’avais cinq ans [in 1948]», se souvient-elle. « Je me souviens que nous avons aidé les nouveaux colons israéliens, nous leur avons donné du blé et de la nourriture. »

Fatima et le reste des 750 000 Palestiniens déplacés de force il y a plus de sept décennies n’ont jamais été autorisés à rentrer chez eux.

Ordre de partir

Jeudi soir, l’armée israélienne a largué des tracts et appelé les habitants du nord de la bande de Gaza à évacuer et à se diriger vers le sud, dans l’enclave côtière assiégée.

Les el-Alayans ont dû quitter leur maison à Shuja’iyya après qu’une attaque israélienne a bombardé la maison de leur voisin, où 60 personnes s’étaient réfugiées, espérant qu’elles seraient en sécurité.

« Où sont les dirigeants arabes ? Fatima a crié. « Personne au monde ne vient à notre aide. »

Fatima fait partie des milliers de Palestiniens qui se pressent désormais sur le terrain de l’hôpital Shifa, tous contraints de quitter leurs maisons en raison des bombardements israéliens constants.

Selon le bureau des médias du gouvernement à Gaza, au moins 40 000 personnes ont trouvé refuge à l’hôpital, estimant qu’il s’agit de l’option la plus sûre.

Les familles ont installé des couvertures dans les couloirs, à l’extérieur de l’hôpital et autour des cliniques. Ils sont ici, espérant qu’au moins un hôpital sera épargné par les bombes israéliennes.

La guerre israélienne dans la bande de Gaza a tué plus de 2 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants. Plus de 6 000 autres personnes ont été blessées et des quartiers entiers ont été rasés.

Imm Ahmad Abu Ateina, 60 ans, a fui sa maison de la rue Hmeid avec ses filles et ses petits-enfants, soit 20 personnes en tout.

« Où d’autre pourrions-nous aller? » elle a demandé. « Si je devais quitter l’hôpital, où irais-je avec mes enfants ?

« Nous n’avons pas eu le temps de récupérer nos affaires », a-t-elle déclaré. « Nous dormions par terre sur une couverture. Honte aux dirigeants arabes d’avoir vu cela nous arriver.

Sabreen Jaradeh est à l’hôpital Shifa depuis qu’elle a quitté son domicile à Beit Hanoun. Elle s’occupe d’une jeune fille non identifiée, arrivée il y a quelques jours à l’hôpital après qu’une bombe israélienne a frappé sa maison dans le camp de réfugiés de Shati.

« Mon frère m’a dit qu’il y avait une fille qui pleurait parce qu’elle avait perdu sa famille. Je m’occupe d’elle depuis hier soir. Elle pleure beaucoup pour sa mère mais au moins elle mange.