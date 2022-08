Photos des mennonites – The Washington Post

El Cuervo, Mexique, 1992. (Larry Towell/Magnum Photos)

Gost Books a publié une nouvelle édition de l’œuvre phare du photographe Larry Towell, “Les mennonites.” Ce livre est devenu un véritable classique du photojournalisme de longue durée dans les années qui ont suivi sa publication initiale. Si vous êtes un fan de photojournalisme, vous le savez probablement. La nouvelle édition complète l’originale, publiée en 2000, en incluant des images inédites.

En 2000, j’étais encore étudiant à la Missouri School of Journalism. J’étudiais le photojournalisme aux côtés d’un groupe important d’idéalistes partageant les mêmes idées dans l’espoir de faire une différence dans le monde. La plupart d’entre nous n’avaient pas encore mis les pieds dans une salle de rédaction. Nous étions pour la plupart des ardoises vierges. Et nous avions tendance à être comme des éponges absorbant le travail que les «vrais» journalistes faisaient ou avaient fait avant de patauger dans les eaux.

L’école de journalisme du Missouri a fourni une base incroyablement solide sur laquelle nous avons tous construit au fil des années. Au début, en lisant et en regardant des travaux qui serviraient d’inspiration sur la route, je suis tombé sur le travail du photographe Larry Towell.

Le travail de Towell est devenu très intéressant pour moi parce qu’il s’appuyait sur d’autres travaux que j’avais commencé à assimiler et qui montraient comment la photographie, et plus particulièrement le photojournalisme, pouvait briser les limites de ce que j’avais commencé à considérer comme un travail photojournalistique traditionnel.

Autrement dit, le travail de Towell m’a montré que les choses n’avaient pas besoin d’être présentées dans des packages nets et linéaires; vous pourriez enfreindre les tropes fondamentaux enseignés à l’école de journalisme. Et cela a créé un travail beaucoup plus intime et sensible qui a fonctionné parallèlement à la grande écriture longue que j’avais également commencé à absorber.

Je ne sais pas vraiment comment je l’ai trouvé (il n’y avait pas vraiment de communauté Internet dynamique à l’époque), mais j’ai acheté “The Mennonites” cette année-là. C’est un livre de photos en noir et blanc lyriques et immersives explorant le monde des mennonites de l’ancienne colonie. Il ne s’agissait pas d’un package à portée de main rapide et à grande échelle comme celui que vous pourriez produire pour un article de journal. Non, Towell s’est jeté dans la vie des gens qu’il photographiait. Il a passé près de 10 ans à le faire ! C’était une lecture passionnante à l’époque, et ça continue de l’être aujourd’hui.

Je ne m’étendrai pas sur la façon dont Internet et le cycle de nouvelles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ont érodé notre appétit pour les reportages patients et minutieux en faveur du coup rapide et de la prise à chaud. C’est pour une autre fois et un autre endroit. Autrefois, il était plus courant de prendre son temps, d’apprendre à connaître les personnes sur lesquelles vous écrivez ou que vous photographiez. Cela se fait encore aujourd’hui, mais il est plus courant de couvrir des événements et de ne pas aller aussi loin que vous le feriez avec un projet comme “The Mennonites”.

Quoi qu’il en soit, comme je l’ai mentionné plus haut, Towell a réalisé les photos de ce livre sur une période de près de 10 ans, tant au Canada qu’au Mexique. Certaines des photos ont atteint un statut quasi emblématique – la photo de trois jeunes hommes regardant fixement l’appareil photo alors que l’un d’eux fume ou celle de jeunes filles tenant leur chapeau alors que le vent soulève la poussière ou même celle d’une famille projetée contre le toile de fond de leur maison en dur, rappelant les photos emblématiques du bol à poussière d’Arthur Rothstein dans les années 1930. Sa première rencontre avec des mennonites a eu lieu près de chez lui en Ontario, au Canada.

Towell est devenu ami avec certains d’entre eux, et c’est ainsi qu’il a pu les photographier, documentant finalement la vie des mennonites non seulement au Canada mais aussi au Mexique. Voici la description de Towell de la façon dont il a obtenu cet accès :

“En 1989, je les ai découverts dans mon propre jardin, avides de terre et pauvres en terre. Ils sont venus chercher du travail dans les champs de légumes et les vergers des comtés de Lambton, Essex, Kent et Haldimand-Norfolk. Je les aimais beaucoup car ils semblaient d’un autre monde et donc complètement vulnérables dans une société à laquelle ils n’appartenaient pas et pour laquelle ils n’étaient pas préparés. Parce que je les aimais, ils m’aimaient, et même si la photographie était interdite, ils m’ont laissé les photographier. C’est tout ce qu’il y avait à faire.

La nouvelle édition de Gost ramène ce travail classique et le met à la disposition d’une toute nouvelle génération pour pouvoir le découvrir. Il ressemble étrangement à la première édition de 2000. Il est livré dans un bel étui noir, et le livre lui-même ressemble à une Bible (ou peut-être à un hymne ?), rempli de pages fines et même d’un signet en ruban noir.