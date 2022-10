Photos des looks – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Laurent VU/SIPA/Shutterstock

Halloween est dans quelques semaines et nous avons hâte de voir ce que toutes nos stars préférées et leurs familles portent pour le grand jour. Dans le passé, nous avons vu tant de célébrités retirer des costumes de famille épiques. Certaines de nos mamans célèbres préférées ont porté des tenues incroyables avec leurs enfants tout en s’habillant pour les vacances.

Il n’y a rien de tel qu’un bon lien mère/fille, et ces mamans célèbres ont des relations si mignonnes avec leurs petites filles. Nous avons rassemblé quelques-unes des photos les plus mignonnes de mamans comme Kim Kardashian, Beyoncé et d’autres qui ont porté des costumes avec leurs filles à l’Halloween. Découvrez les looks d’Halloween de jumelage ci-dessous!

Khloé Kardashian et True Thompson

Pendant ce temps, la grande soeur de Kylie, Khloe kardashiana tout fait pour sa fille, Le vrai Thompson, premier Halloween en 2019 également. True portait tellement de costumes différents, et l’un des looks allait avec celui de Khloe. Khloe déguisée en Cruella De Vil de 101 Dalmatiens, tandis que True était déguisé en l’un des chiens du film. Ils sont même allés plus loin en posant aux côtés de statues dalmates réalistes pour leurs photos !

Kim Kardashian et Nord-Ouest

Bien sûr, Kim Kardashian ne peut pas être surpassée par ses sœurs ! Pour son look 2016 avec sa fille, Nord Ouestles dames habillées en princesse Jasmine de Aladdin. Saint-Ouest a été impliqué dans le plaisir, aussi, et portait un Aladdin-look thématique, mais Kim s’est assuré de prendre plusieurs photos avec juste North pour montrer leurs ensembles mère/fille.

Rose & Willow Hart

Rose et sa fille mini-moi, Saule Sauge Hart, portaient des looks assortis pour Halloween en 2019. Les dames ont opté pour leur look punk rock, mais Pink a plaisanté en disant que c’était juste leur tenue de tous les jours. “Un de plus d’Halloween où nous portions nos propres vêtements et habillés comme nous-mêmes”, a-t-elle écrit. “Je pense que chaque jour devrait être un jour de déguisement!”

Gwyneth Paltrow et Apple Martin

En 2015, Gwyneth Paltrow et sa fille Pomme jumelé comme Jack Skellington de Le cauchemar avant Noël. Les deux se sont réunis pour un selfie avant le grand soir, et se ressemblaient tellement ! “Faisons ça….”, le goop Le fondateur a légendé le message, à côté d’un emoji citrouille.

Beyoncé et Blue Ivy Carter

Ce n’est pas un secret que Beyoncé et sa fille aînée, Blue Ivy Carteront un lien super spécial, et ils l’ont montré avec leurs costumes d’Halloween de jumelage en 2014. Bey s’est déguisée en Janet Jacksontandis qu’un jeune Bleu était habillé en Michael Jackson. Les costumes étaient parfaits et Bey a posté la plus belle photo d’elle-même embrassant sa petite fille sur la joue dans les regards.

Gabrielle Union et Kaavia Wade

En 2019, Gabrielle Union a ressuscité son personnage du film L’amener sur pour Halloween. Cependant, elle est allée plus loin en habillant également sa petite fille, Kaavia Wade, dans un uniforme Compton Clovers ! Gabrielle était exactement comme elle l’était 19 ans auparavant lorsque le film est sorti, et Kaavia a prouvé qu’elle avait aussi du peps en elle.

Gisèle Bundchen et Vivian Brady

Gisele Bundchen et sa fille, Viviane Brady, étaient d’adorables licornes lorsqu’elles se sont déguisées pour Halloween en 2018. Gisele a porté une confortable combinaison de licorne pour l’occasion, tandis que Vivian était trop mignonne avec une licorne enroulée autour de sa taille. Le costume du petit était également complet avec un bandeau de licorne.