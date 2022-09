Photos des funérailles de la reine à l’abbaye de Westminster

Des photographies ont capturé la solennité des personnes en deuil lors d’un service funèbre pour la reine Elizabeth II à l’abbaye de Westminster lundi, qui a mis fin à 12 jours de deuil national au Royaume-Uni.

Une foule écoute le service funéraire d’État de la reine Elizabeth II sur Horse Guards Avenue à Londres, le lundi 19 septembre 2022. (David Davies/Pool Photo via AP)

Le roi Charles III, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward marchent alors que le cercueil de la reine Elizabeth II quitte Westminster Hall pour les funérailles d’État à l’abbaye de Westminster, à Londres, le lundi 19 septembre 2022. (Yui Mok/Pool Photo via AP)

Le roi Charles III et le prince William saluent alors qu’ils assistent aux funérailles d’État et à l’enterrement de la reine Elizabeth de Grande-Bretagne, à Londres, le lundi 19 septembre 2022. (Hannah Mckay/Pool Photo via AP)