PHOTOS : des foules record célèbrent « King of Rock and Roll » au Penticton Elvis Festival

L’une des phrases les plus appréciées de la musique aurait pu être dite des dizaines de fois le samedi 24 juin à Penticton : Elvis est dans le bâtiment.

Les passionnés d’Elvis Presley du monde entier sont de retour à Penticton ce week-end pour l’un des festivals hommage les plus importants et les plus anciens au Canada.

Des dizaines d’artistes du parc du lac Okanagan et du Penticton Trade and Convention Centre rivalisent pour remporter le festival bien-aimé, y compris Robert Falls, 70 ans, de Powell River.

« J’étais au premier Penticton Elvis Festival il y a plus de 20 ans », a déclaré Falls, qui a ajouté qu’il s’amusait autant sur scène maintenant qu’au début des années 2000. « Je l’aime tellement et c’est tellement agréable pour tous les gens ici… Je n’ai jamais rencontré de mauvais fan d’Elvis. »

Le festival est revenu avec des foules record en 2022 après une interruption de plusieurs années. Bien qu’Elvis n’ait pas encore officiellement « quitté le bâtiment » pour le week-end, les organisateurs de l’événement vantent déjà l’édition de cette année comme la meilleure à ce jour.

« Il ne cesse de s’améliorer et de s’agrandir », a déclaré Mike Schell, président du festival. « En termes de ventes de portails, nous avons triplé ce que nous faisons habituellement pour notre journée d’ouverture (vendredi) et dépassé notre record de l’année dernière. »

Les festivités de samedi ont également présenté l’invitée spéciale Linda Thompson, la petite amie de longue date de Presley.

L’auteure-compositrice, actrice et ancienne Miss USA Tennessee a été rejointe par son frère Sam Thompson, l’ancien garde du corps de Presley.

Thompson – qui a écrit des chansons pour Céline Dion, Whitney Houston et les Backstreet Boys – a été vu en train de saluer des fans, dont un enfant de six ans de Calgary, Noah, vêtu d’une tenue sur le thème d’Elvis.

Puis il y avait d’autres au festival, comme Jeremy Santa Cruz, qui n’était pas venu à Penticton depuis 1986 mais a décidé de surmonter ses nerfs et de monter sur scène pour chanter certains de ses airs préférés de Presley.

« C’est la première fois que je suis dans le monde des imitateurs, et j’adore ça », a déclaré le résident de Richmond.

Le festival se poursuit tôt le dimanche matin au parc du lac Okanagan avant que la finale de l’événement n’ait lieu au centre de commerce et de congrès.

Schell dit que les gens peuvent toujours prendre leurs billets pour dimanche en visitant le parc.

